Toujours barré en sélection nationale, le troisième ligne centre anglais Zach Mercer s’interroge sur son avenir outre-Manche et songe à revenir en France. Le RCT serait très intéressé, mais son club de Gloucester demande de fortes indemnités…

Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Après avoir signé deux saisons de haut vol avec Montpellier, dont il fut l’un des grands acteurs du titre de champion de France remporté en 2022, le troisième ligne anglais Zach Mercer avait choisi de rentrer au bercail avec l’objectif d’intégrer le groupe anglais pour disputer la dernière Coupe du monde. Convoqué aux stages de préparation, le numéro 8 de Gloucester ne fit finalement pas du voyage. Quelques mois plus tard, il nourrissait toujours l’espoir d’être appelé pour le Tournoi. Encore manqué. Pire, Mercer ne figurait même pas dans le groupe de l’Angleterre A qui a récemment étrillé le Portugal (91-5). À sa place, on trouvait le numéro huit de Bath, Alfie Barbeary, qui était même capitaine de cette équipe réserve.

Bref, l’avenir de Zach Mercer avec sa sélection semble être définitivement dans l’impasse. Voilà pourquoi l’ancien Montpelliérain réfléchit à la suite qu’il compte donner à sa carrière. Et celle-ci pourrait bien s’inscrire à nouveau en France…

Gloucester demande un million d’euros pour Mercer

Selon nos informations, le CV de l’Anglais aurait circulé dans plusieurs clubs de Top 14. Le club de Montpellier l’aurait d’ailleurs sondé pour un éventuel retour, mais le joueur n’aurait pas donné suite à cette sollicitation. Le RCT aurait également témoigné un fort intérêt pour Mercer, au point de lui faire une belle offre.

Problème ? Quand il s’est engagé avec les Cherry and Whites, Zach Mercer avait signé un contrat longue durée, sur trois ou quatre saisons. Voilà pourquoi Gloucester demande la coquette somme d’un million d’euros pour libérer son troisième ligne centre qui, comme il le faisait à Montpellier, enchaîne les performances de haut vol avec Gloucester, qui pointe toujours à une décevante avant-dernière place du Premiership.

De son côté, Montpellier continue également sa campagne de recrutement. Après avoir échoué à enrôler la star du XIII australien Joey Manu et le centre écossais Huw Jones qui a finalement prolongé avec son club de Glasgow, le club héraultais cherche à se renforcer au poste de troisième ligne centre. En ce sens, le CV d’un autre Anglais, le joueur des Saracens Billy Vunipola (31 ans, 73 sélections) intéresserait de près les recruteurs montpelliérains. Selon nos informations, un rendez-vous entre les deux parties pourrait avoir lieu dans les jours à venir.