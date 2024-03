Adam Coleman aurait pu être le héros de l'Union Bordeaux-Bègles en inscrivant un essai capital juste avant la pause. Mais après une course de trente mètres, le géant australien est tombé juste devant la ligne d'en-but. Il aurait pourtant tellement mérité de marquer, lui qui était de retour après un mois d'absence.

Il est sorti de sa boîte, surgissant en pleine lumière, lui le gladiateur de l’ombre. Chaban-Delmas n’avait encore jamais vu courir Adam Coleman aussi vite, tout du moins avec le ballon en main, levant ses genoux pour déployer ses grands compas après avoir réussi à contrer Antoine Gibert derrière un ruck sur les quarante mètres. Le géant australien de 32 ans est allé au bout de son effort pour atteindre l’en-but, plongeant certainement un peu tôt au moment où Chaban était déjà debout. Il a fallu un interminable arbitrage vidéo pour finalement refuser cet essai à l’UBB juste avant la pause.

Et si l’arbitre, Thomas Charabas, a pris la bonne décision en signalant un en-avant, on pouvait néanmoins s’interroger sur le dernier geste défensif de Tristan Tedder, héros des siens sur ce coup-là mais qui aurait très bien pu être jugé dangereux et pas vraiment dans l’esprit de la règle. Il a surtout privé le deuxième ligne girondin d’un essai. C’était certainement ça le plus frustrant, car il est toujours réjouissant de voir les hommes de main récolter quelques lauriers après des coups d’éclats qui méritent des ralentis et de tourner sur les réseaux sociaux, loin des sacro-saints mauls portés dont ils doivent souvent se contenter pour franchir la ligne d’en-but.

Adam Coleman fait partie de ces joueurs indispensables qui méritent d’être reconnus pour l’ensemble de leur œuvre, lui qui endossait aussi le rôle de capitaine de touche face au Racing sans délaisser l’affrontement frontal et souvent brutal où il est excellent à chaque fois qu’il enfile le maillot de l’UBB cette saison.