L’ASM se déplace à La Rochelle dans un contexte noirci par l’incendie de ses installations et les insultes proférées à certains de ses joueurs après la défaite contre Toulouse.

Clermont vient de passer une sombre semaine. D’abord frappés par un incendie ayant ravagé leur centre d’entraînement, puis défaits face aux mômes toulousains, les Clermontois ont en plus reçu des messages d’une violence inacceptable sur les réseaux sociaux. Folau Fainga’a et Alivereti Raka ont été les plus touchés, mais plusieurs autres Jaunards ont également été victimes d’insultes en tous genres. Mais la cadence du Top 14 n’attend pas les Auvergnats, ni aucune des treize autres équipes du championnat. Avant de se déplacer à La Rochelle, autre équipe à la traîne pour une place dans les six, les Jaunards ont donc effectué des aller-retours entre le Michelin et le site des Gravanches pour travailler leur musculation et analyser les vidéos.

À quelques heures d’entamer leur voyage vers la Charente-Maritime, les hommes de Christophe Urios devront revenir aux fondamentaux basiques du rugby : défense et conquête. Sur ces deux points, les protégés de Julien Laïrle ont été mis à mal avec une myriade de touches perdues, dont la dernière qui aurait pu offrir le succès à l’ASM, et trente-sept points encaissés par la classe biberon du Stade toulousain.

Urdapilleta - O’Gara : match retour

Avant de se rendre en terre hostile, Sébastien Bézy ne se trompe pas de bataille. "Quand on vient de prendre une trentaine de points, le point d’amélioration est vite trouvé", souffle le demi de mêlée clermontois. "À l’extérieur, et encore plus à La Rochelle, on s’attend à un match très physique. Depuis que je suis arrivé à Clermont il y a trois ans, on n’a jamais gagné à Marcel-Deflandre donc ce sera un gros défi." Et pour sortir des flammes, le staff jaune et bleu devrait pouvoir compter sur Benjamin Urdapilleta pour guider ses coéquipiers au front. Lors du match aller, le numéro 10 clermontois avait bousculé Ronan O’Gara dans sa zone technique car l’Irlandais avait visiblement gêné "Urda" dans sa réception d’un coup de pied en touche. Cinq mois après cet incident, les deux sanguins devraient se retrouver et le Puma pourrait ne pas être accueilli avec des jolies fleurs à Deflandre.

Mais qu’importe. "J’avais reçu des messages des supporters rochelais pas très contents ! Si je joue, je pense que je vais être sifflé et insulté, mais j’aime ça, cela me motive et me stimule ! Donc je conseille aux Rochelais de ne pas me siffler", sourit l’ouvreur des Jaunards. Un maestro toutefois à la peine depuis son retour de blessure. Impérial sur le début de saison clermontois, l’Argentin a perdu de sa superbe après s’être abîmé une épaule en novembre dernier. Face à Toulouse, l’entrée de Jules Plisson a d’ailleurs donné un coup de boost aux Jaunards, notamment sur le jeu au pied. Sans Anthony Belleau, auteur d’un mois de janvier prometteur mais toujours blessé, et au milieu d’une terre hostile, "Benja" a de quoi retrouver un second souffle. Un souffle qui serait plus que bienvenu pour une équipe invaincue en 2024 il y a encore deux semaines et qui se retrouve aujourd’hui avec deux défaites de suite. Les revers contre Bayonne et Toulouse ont quasiment annihilé les belles promesses entrevues en janvier, aux Clermontois maintenant de prouver qu’ils sont taillés pour les phases finales.