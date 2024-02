Symbole des (vains) progrès des Bleus, la touche a plutôt bien fonctionné à Lille. Les Tricolores auraient-ils trouvé la bonne carburation ?

S’il est bien un secteur dans lequel les Bleus étaient attendus au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d’Ascq, c’était la touche. Autrefois grande force du XV de France, l’alignement bleu a connu un début de Tournoi chaotique, avec pas moins de quatre lancers perdus face aux Irlandais à Marseille sur dix-huit tentatives. Dans notre édition de vendredi dernier, le talonneur Peato Mauvaka faisait même un mea culpa honnête : "Cette difficulté est due à plusieurs paramètres : à notre organisation collective, à mes lancers, trop bas ou pas assez rapides. Parfois contre l’Irlande il y avait des annonces sur lesquelles nous n’étions pas sereins comme d’habitude. Nous avions atteint un certain niveau d’efficacité dans ce secteur et en conquête de façon générale. On était fort. Il nous a fait perdre un peu de notre contenance, ce match contre l’Irlande. Je le prends pour moi en partie concernant la touche. Mes lancers étaient trop bas ce jour-là." Mais au moins, les Bleus ont réagi en Écosse avec un bien meilleur 12 sur 14, avec un lancer volé de chaque côté.

Woki, Ollivon, Boudehent et Cros sur le pont

Interrogé sur le sujet dans la semaine précédant le match contre l’Italie, le capitaine Charles Ollivon voulait, face à l’Italie, "faire un 100 %". Mais comment ? "Il faut enlever des points d’interrogation et se libérer sur cette phase de jeu. Cette semaine, on a bien parlé, on a fait des réunions, on a pu se dire les choses et on a mis en place un système pour prendre nos ballons en touche." Des "points d’interrogation" liés à la nouveauté du système mis en place par Laurent Sempéré ? Pas pour Mauvaka : "Les annonces ont changé mais ce sont toujours les mêmes mouvements. On s’est vraiment un peu perdus contre l’Irlande. Maintenant, je suis confiant. Nous avons réussi à bien travailler cette semaine. Nous avons retrouvé de la vitesse et beaucoup de hauteur."

À Lille, les Bleus ont tenu parole, et ont signé un probant 15/16, avec en prime un lancer adverse contré par Esteban Abadie, en fin de rencontre. Mauvaka avait raison : l’alignement bleu a retrouvé vitesse et hauteur, ne laissant que peu de chances à Federico Ruzza de venir le contrer. Surtout, ils ont su changer de sauteurs quand le dernier sollicité était trop pisté : d’abord Cameron Woki, ensuite Charles Ollivon, François Cros et Paul Boudehent, servi en début de seconde mi-temps. Le Rochelais a souvent été servi en premier bloc, mais sur des touches réduites, forcément plus difficiles à défendre. La seule munition perdue fut celle de la 47e minute. Peato Mauvaka visait François Cros en fond d’alignement, mais son lancer dévia côté italien. Les Bleus vont devoir maintenant construire sur ces fondations s’ils veulent régner dans le ciel de Cardiff…