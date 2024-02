À l'occasion de Montpellier - Bayonne, deux suspicions d'en-avant ont été au coeur des débats pendant la première période, amenant son essai dans la foulée. Chacun son tour !

Malgré le grand soleil tapant sur l’enceinte ciste, Montpellierains et Bayonnais étaient chafouins. Des deux côtés, ils ont râlé, pesté et piétiné chacun leur tour ce samedi après-midi. Ce sont d’abord les Basques qui ont levé les bras au ciel au tout début de la rencontre alors que le premier essai du MHR venait d’être marqué par Reinach. Cette ouverture du score découlait d’une situation litigieuse. Sur la touche précédente, le jeune troisième ligne Lenni Nouchi effleure et dévie le ballon dans le prolongement du lancer. Mais alors, en avant ? En arrière ? On ne saurait vraiment trop dire tant c’était léger. L’arbitre du jour, Mathieu Raynal, et ses années d’expérience, eux, ont tranché.

Après un passage devant l’écran géant du GGL Stadium : essai validé. Alors pour terminer la mi-temps comme on l’a commencé, nouvelle situation litigieuse. Sur une longue sautée de Thomas Dolhagaray, Aurelien Callandret réceptionne le ballon et s’offre son essai. Idem ici, mais côté Cistes cette fois : sifflets et « bouh » de mécontentement. La passe est remise en question, inertie, mouvement des bras, mille raisons sont bonnes pour argumenter en sa faveur. Cette fois, Raynal (et son juge de touche avec) est sûr de lui. Pas d’appel vidéo. À la pause, dans les tribunes, les deux situation sont au coeur des débats et au vu des mimiques, personne ne sait trop. Alors donnons raison à ceux qui disposent du sifflet !