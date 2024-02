La décision de placer l'habituel demi de mêlée du XV de France sur le banc au coup d'envoi du Vancouver Sevens répond à une logique globale qui tient presque de l'évidence. Cette première épreuve doit avant tout être pour le Toulousain l'occasion d'appréhender un nouvel univers et un nouveau type de rugby. Explications.

Ce vendredi, à 23h36, quand sera donné le coup d’envoi de France-Etats-Unis à Vancouver, Antoine Dupont sera sur le bord du terrain. Sa position de remplaçant sur la feuille de match ne fait plus aucun doute depuis l’entraînement du capitaine de jeudi. Ce choix était d’ailleurs dans l’air du temps depuis que le Toulousain a intégré le groupe.

En confiant d’entrée la conduite du jeu à la paire Stephen Parez-Edo Martin – Paulin Riva, le staff ne fait rien d’autre que de s’inscrire dans la continuité d’un projet mené sur le long terme. Avec cette doublette, France 7 a terminé quatrième du classement général du dernier Sevens Series. Son expérience (29 ans, 72 tournois, 99 essais pour le premier ; 29 ans, 43 tournois, 62 essais pour le second, capitaine par ailleurs) et sa maîtrise du système tricolore sont autant de garanties de performance pour Jérôme Daret. Sa troupe s’appuie sur des repères et un vécu qu’il convient de bonifier et non de chambouler. L’apport d’un des meilleurs joueurs du monde à XV constitue à cet égard une formidable plus-value, en attendant que l’intéressé fasse ses preuves et donne sa pleine mesure. Lui-même est dans cet état d'esprit : “Il n’est pas venu en disant : “Je suis indiscutable””, expliquait d’ailleurs Théo Forner cette semaine.

“Lui laisser prendre ses marques”

Le positionnement initial d’Antoine Dupont répond aussi à une nécessité de ne pas l’exposer outre mesure et de lui permettre de s’acclimater progressivement à son nouvel univers. Sans griller les étapes comme cela a pu être le cas pour d’autres glorieux quinzistes en reconversion : la tournée nord-américaine est avant tout, le concernant, une rampe de lancement vers l’objectif olympique, l’enjeu prioritaire. Le temps doit être un allié pour l’habituel capitaine des Bleus du XV. D’autant plus qu’après avoir travaillé plusieurs postes, le Toulousain s’oriente plus particulièrement sur ceux de 4 et 5, les plus responsabilisés stratégiquement. Avec, en ce qui concerne, celui de demi de mêlée les lancers en touche à gérer, notamment. “Il faut lui laisser prendre ses marques, glissait Paulin Riva, mercredi. Antoine va découvrir ce niveau, on espère que l’on tirera le maximum de son potentiel.” Son entrée en jeu, en deuxième période, pourrait à n’en pas douter avoir des effets dévastateurs.

Pour cette troisième journée avec France 7 à Vancouver, Bisso' a assisté au Captain's run à la veille du début du tournoi.#HSBCSVNS #HSBCSVNSVAN pic.twitter.com/FJM6EUoOYI — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) February 23, 2024

À ce sujet, si Fabien Galthié est à l’origine du terme “finisseurs”, il s’applique sûrement encore plus au VII qu’à XV. Il est en effet d’usage que les dits remplaçants jouent autant que les hommes du VII de départ. Et on peut aisément imaginer que l’expérience du natif des Hautes-Pyrénées pourrait être cruciale dans les derniers instants de la partie : “Sa présence amènera un plus, c’est sûr, notamment dans les moments durs, relevait Théo Forner. Il en a joué des matchs sous haute tension. Cette expérience peut être déterminante.” Premiers éléments de réponse ce vendredi.