C'est le dernier tiers du championnat de Pro D2, qui commence ce jeudi soir. Découvrez toutes les compositions probables de la 21e journée.

Vannes - Béziers

Le XV de départ officiel de Vannes : 15. Surano ; 14. Benmegal, 13. Valleau, 12. Arraté, 11. Camou ; 10. Lafage, 9. Ruru ; 7. Gorrissen, 8. Kalamafoni, 6. Chateau ; 5. O'Shea, 4. Bresler ; 3. Tafili, 2. Leafa, 1. Bordelai.

Remplaçants : 16. Béziat, 17. Berguet, 18. Marks, 19. Mézou, 20. Edwards, 21. Le Bail, 22. Ortolan, 23. Boyadjis.

Le XV de départ officiel de Béziers : 15. Dreuille ; 14. Alquier, 13. Recor, 12. Votu, 11. Plazy ; 10. Nanai-Williams, 9. Goillot ; 7. Benoy, 8. Selma, 6. Gunther ; 5. Gayraud, 4. Bitz ; 3. Tchelidze, 2. Gonzalez, 1. Akhaladze.

Remplaçants : 16. Boulassel, 17. Samper, 18. Mailulu, 19. Canaleta, 20. Short, 21. Glynn, 22. Vacquier, 23. Arroyo.

Mont-de-Marsan – Nevers

Le XV de départ probable de Mont-de-Marsan : 15. Cortes ; 14. Sau, 13. Wakaya, 12. Even, 11.Sayerse ; 10. Du Plessis (cap.), 9. Loustalot ; 6. Lisena, 8. Faleafa, 7. Ramototabua ; 5. Edwards, 4. Garrault ; 3. Lalanne, 2. Dufour, 1.Casadéi.

Remplaçants : 16. Lagrange, 17. Innocente, 18. Durand, 19. Robic, 20.Viallard, 21. Pialot, 22. Desaubiès, 23. Bats.

Infirmerie : pas de changement à noter dans l’effectif montois avant la réception de Nevers. Les absents sont toujours les mêmes : Max Curie, Thomas Bultel, Anthony Alves et Gheorghe Gajion en première ligne, Aston Fortuin en deuxième ligne, Patricio Fernandez, Yoann Laousse Azpiazu et Simao Bento chez les trois-quarts. William Wavrin, malade cette semaine, ne pourra pas postuler, et l’ailier Semi Lagivala, suspendu, est remplacé par Pierre Sayerse. Peu de changements pour le reste du groupe par rapport à l’équipe battue à Béziers.

Le XV de départ probable de Nevers : 15. D. Jaminet ; 14. Ambadiang, 13. Mathiron, 12. Derrieux (cap.), 11. Wasserman ; 10. Reynolds, 9. Bouyssou ; 7. Kazubek, 8.David, 6. Plataret ; 5. Gabriel, 4. Van der Merwe ; 3. Kundiona, 2.Elia, 1. Mataradze.

Remplaçants : 16. Maiau, 17. Seneca, 18. Chachanidze, 19. Noah, 20.Bastide, 21. Barbier, 22. Le Bourhis, 23. Ikahehegi.

Infirmerie : le troisième ligne Robin Dioné, le demi de mêlée Guillaume Manevy et le centre Alivereti Loaloa rejoignent une longue liste de blessés (quinze joueurs) d’où sort le flanker Hugues Bastide. Revenu dans le groupe la semaine dernière, Steven David est titularisé en numéro8. Après deux entrées intéressantes, le jeune deuxième ligne prêté début février par l’ASM, Chris Gabriel, démarrera le match, de même que Johan Wasserman (19 ans), joyau de la formation neversoise.

Brive – Valence-Romans

Le XV de départ probable de Brive : 15. Olding (cap.) ; 14. Bonneval, 13. Walisoliso, 12. Johnson, 11.Ferté ; 10. Raffy, 9. Carbonneau ; 7. Gué, 8. Warren-Vosayaco, 6. Moriarty ; 5. Ratuva, 4. Marais ; 3. Abdaladze, 2. Boudou, 1.Reilhes.

Remplaçants : 16. Hamel, 17. Tapueluelu, 18. Karst, 19. Delannoy, 20. Lavergne, 21. Hirèche, 22. Galletier, 23. Coria Marchetti.

Infirmerie : le pilier Daniel Brennan et le troisième ligne Mathieu Voisin ont repris l’entraînement collectif et se rapprochent d’un retour à la compétition, laissant comme seuls blessés longue durée Adrien Pélissié (genou), Sitaleki Timani (genou) et Nico Lee (genou). Derrière, plusieurs joueurs sont restés au soin après quelques alertes : Sammy Arnold (genou) et Asaeli Tuivuaka (cheville). Ils ne seront pas disponibles pour la réception de Valence-Romans, tout comme le pilier Nathan Fraissenon touché sur son essai à Grenoble.

Le XV de départ probable de Valence-Romans : 15. Bouldoire ; 14. Quinnez, 13. Tercq, 12. Te Tamaki, 11. Minguillon ; 10. Moura, 9. Dupas ; 7. Brayer, 8. Girlando 6. Massot (cap.) ; 5. Goumat, 4. Dyer ; 3. Roume, 2. Deligny, 1. Royer.

Remplaçants : 16. Narmand, 17. Chouteau, 18. Maamry, 19. Real 20. Lajous, 21. Doucet, 22. Perret-Tourlonias, 23. Talakai.

Infirmerie : touché à l’épaule lors de la réception de Montauban (contusion), le pilier gauche Andréa Pontanier est forfait pour le match à Brive. Fabien Fortassin doit se passer des demis de mêlée Thomas Lhusero et Tim Menzel, touchés aux ischios. À noter également l’absence du pilier droit Kévin Goze, touché aux cervicales, tout comme le troisième ligne Dylan Hayes. Le talonneur Brice Humbert a quant à lui fini sa saison (fracture de la cheville). Absent depuis plusieurs semaines (entorse de genou), Charles Bouldoire, fait son retour dans le groupe.

Colomiers – Biarritz

Le XV de départ probable de Colomiers : 15. Girard ; 14. Pinto ; 13. Dulon, 12. Pimienta, 11.Marta ; 10. Herron, 9. Séguéla ; 7. Lescure, 8. Béchu, 6. Coletta (cap.) ; 5. Roux, 4. Granouillet : 3. Pirlet, 2. Larrieu, 1. Djehi.

Remplaçants : 16. Ready, 17. Tartas, 18. Thomas, 19. Manukula, 20. Bézian, 21. Galthié, 22. Laborde, 23. Simutoga.

Infirmerie : plus qu’une petite semaine pour Valentin Saurs et Raymond Nu’u. Enzo Salles, tout comme Jack Whetton, devrait en avoir pour quinze jours avant d’être opérationnel. Mathis Galthié et Rodrigo Marta le sont. Romain Bézian, Michaël Simutoga et Fabien Perrin ont bien repris. Marco Fepulea’i était encore un peu juste. Guillaume Tartas devrait effectuer son retour à la compétition. Manquent toujours à l’appel Max Auriac, Robin Bellemand et Eliott Maurel.

Le XV de départ probable de Biarritz : 15. Cordin ; 14. Fariscot, 13. Martin, 12. David (cap.), 11.Barry ; 10. Hilsenbeck, 9. Biscay ; 7. Ma’afu, 8. Matiu, 6. Jalagonia ; 5. Motoc, 4. Van Vuuren ; 3. Petch, 2. Soury, 1. Tougne.

Remplaçants : 16. El Fakir, 17. Tolai, 18. Imaz, 19. Jacobs, 20. Pages, 21. Searle, 22. Vergnaud, 23. Tabidze.

Infirmerie : McClintock (rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche) et Morgan (ligaments de la cheville) ont certainement terminé leur saison. Lonca (épaule), Dyer (déchirure au mollet, un mois d’absence) et O’Callaghan (déchirure à l’ischio) sont toujours indisponibles. Nutsubidze (cartilage du genou), Francoz (entorse du grand orteil) et Joseph (déchirure à l’ischio) ont fini le bloc. Hébert et Sauveterre (commotion), Perraux (sternum) et Augry (cheville) sont absents du voyage à Colomiers. En revanche, Pages, Vergnaud, Barry et Jacobs quittent l’infirmerie. Jalagonia et Imaz sont rentrés de sélection.

Rouen – Montauban

Le XV de départ probable de Rouen : 15. Mouchous ; 14. Bly, 13. Patilla, 12. Jackson, 11. Masilevu; 10. Pourteau, 9. Campeggia ; 7. Leleu, 8. Fofana, 6. Burger ; 5. Witty (cap.), 4. Astle ; 3. Bekoshvili, 2. Ma’afu, 1. Fournier.

Remplaçants : 16. Malbert, 17. El Ansari, 18. S. Maximin, 19. Ruaud, 20. Sidobre, 21. Lydon, 22. Luatua, 23. Thomas.

Infirmerie : à Rouen, une des rares choses positives, c’est le fait que l’infirmerie se vide, et donc des choix de turnover conséquents s’offrent au staff. Il reste toujours les blessés de longue date : Ewan Clément, Soulemane Camara, ou encore Mathieu Bonnot, et plus récemment Jérémie Maurouard, touché aux cervicales. Le poste de talonneur ne repose donc plus que sur Effie Ma’afu et le jeune Lucas Malbert, mais donne du temps de jeu à ces deux garçons. Un peu de bobologie suite au match de Biarritz, mais rien de grave, le staff dispose donc de la quasi-totalité de son effectif.

Le XV de départ probable de Montauban : 15. Soenen ; 14. Rokoduguni, 13. Renda, 12. Mathy, 11.Reilhac ; 10. Bosviel, 9. Venter ; 7. Quercy, 8. Naeata, 6.Wilkins(cap.); 5. Bean, 4. Uanivi ; 3. Tuimauga, 2. Alkhazashvili, 1.Vanai.

Remplaçants : 16. Greyling, 17. Bué, 18. Gimeno, 19. Witt, 20.Giorgadze, 21. Bernadet, 22. Sanchez, 23. Burduli.

Infirmerie : Kévin Firmin ne sera pas du déplacement à Rouen. Légèrement touché au bras le talonneur ne sera pas de la partie pour cette fois.À noter la première apparition de Siméon Soenen, international belge, qui sera titulaire à l’arrière.De son côté Bastien Guillemin a été opéré du genou (rupture des ligaments croisés) et débute sa rééducation.

Soyaux-Angoulême – Provence rugby

Le XV de départ probable de Soyaux-Angoulême : 15. Dubecq ; 14. Barrett, 13. Mau, 12. Lafon, 11. Lafitte ; 10. B. Botica (cap.), 9. Saubusse ; 7. Martins, 8. Lemardelet, 6. Burgaud ; 5. Nabou, 4. Greatbanks ; 3. Boutemmani, 2. Bidart, 1. Zouhair.

Remplaçants : 16. Barka, 17. Tabarot, 18. Pesvianidze, 19. Tskhadadze, 20. Levron, 21. J.Botica, 22. Tabualevu, 23. Diakité.

Infirmerie : le SA XV doit faire face à une véritable hécatombe, au pire moment de la saison. Le club charentais dénombre dix-huit blessés à l’issue d’une semaine noire. Après avoir déjà perdu Gratien et Dalton à Dax, il doit se passer de Beukeboom, commotionné, puis a vu Lestremau, Gibouin puis Texier se blesser à l’entraînement ces derniers jours. Des forfaits qui s’accumulent, et ne sont pour le moment compensés que par quelques retours, comme celui de Lafitte à l’aile et Nabou en deuxième ligne, blessés, et de Martins de sélection.

Le XV de départ probable de Provence Rugby : 15. Lapègue ; 14. Drouet, 13. Bainivalu, 12.Marrou, 11.Tui ; 10. Selponi, 9. Tarel ; 7. Mousties, 8. Harrison (cap.), 6.Piazzoli ; 5. Chartier, 4. Dufour ; 3. Francis, 2. Martin, 1.Toth.

Remplaçants : 16. Jammes, 17. Wegrzyn, 18. Suta, 19. Taïeb, 20.Cazenave, 21. McPhillips, 22. Sanday, 23. Vernet.

Infirmerie : le demi de mêlée Arthur Coville, victime d’une commotion face à Vannes, sera absent et devrait retrouver sa place dans le groupe vendredi prochain face à Colomiers. De son côté, le pilier gallois Tomas Francis était grippé en début de semaine mais tiendra finalement sa place ce soir. Tout comme l’autre pilier, Federico Wegrzyn, touché au mollet contre Vannes, et qui devrait lui aussi tenir sa place dans le groupe ce soir. On note l’intégration du jeune pilier Eliott Yemsi dans les 23 ainsi que le retour du troisième ligne Bilel Taïeb. Quant au demi d’ouverture Jimmy Gopperth, il est laissé au repos pour ce match.

Dax – Aurillac

Le XV de départ probable de Dax : 15. Oltmann ; 14. Fourquet, 13. Puntous, 12. McHenry, 11.Bouche ; 10. Seguy, 9. Reteau ; 7. Ausset, 8. Lemalu, 6. Aletti (cap.) ; 5.Singer, 4. Furno ; 3. Ferreira, 2. Hiriart-Urruty 1. Mary.

Remplaçants : 16. L. Barrère, 17. Faitotoa, 18. Loiret, 19. Nacika, 20. Ravier, 21. Cerisier, 22. Duprat, 23 Lolohea.

Infirmerie : après la victoire bonifiée contre Soyaux-Angoulême, le staff dacquois opère encore un bon nombre de rotations. Toujours pas de blessés à déclarer. Si ce n’est, pour être un peu tatillon, le centre Ilikena Bolakoro qui se plaint, un peu, de la cuisse mais qui aurait été au repos de toutes les façons. Un autre centre, le landais Théo Dachary, ressent une douleur à la cheville. Ce sont les deux seuls joueurs que l’on peut considérer comme « blessés » à Dax…

Le XV de départ probable d’Aurillac : 15. Palmier ; 14. Pieters, 13. Bastard, 12. Manuofetua, 11.Coertzen ; 10. Aucagne, 9. Delarue ; 7. Tison (cap.), 8. Shvangiradze, 6. Backhouse ; 5. Dodson, 4. Masterson ; 3. Daniel, 2. Nioradze, 1.Rodgers.

Remplaçants : 16. Mchedlidze, 17. Jean-Jacques, 18. Rolland, 19.Burduli, 20. Huurman, 21. Alania, 22. Powell, 23. Crétu.

Infirmerie : Aurillac récupère plusieurs de ses internationaux géorgiens. Beka Shvangiradze et Luka Nioradze débuteront tandis que le demi de mêlée Mikheil Alania sera sur le banc. Autre bonne nouvelle pour le Stade aurillacois avec deux retours importants. Alexandre Plantier et Alex Dos Santos, tous deux opérés des cervicales, ont repris le rugby à 100 %. S’ils ne sont pas de la partie à Dax, ils pourraient être dans les plans dès la semaine prochaine pour la réception de Nevers. Giorgi Kartvelishvili a été opéré cette semaine, lui aussi des cervicales.

Agen – Grenoble

Le XV de départ probable d’Agen : 15. Lamoulie ; 14. Railevu, 13. Belan, 12. Garrigues, 11.Etcheverry ; 10. Volavola, 9. Takulua ; 7. Duputs (cap.), 8. Lokotui, 6. Bonnet ; 5.Demotte, 4. Olmstead ; 3. Farrance ou Burin, 2. Martinez, 1. Guion.

Remplaçants : 16. Jouvin, 17. Lombard-Buret, 18. Vernet, 19. Lebian, 20. Idjellidaine, 21. Vincent, 22. Purdy, 23. Burin ou Farrance.

Infirmerie : en première ligne, Malik Hamadache n’est toujours pas remis de son K.-O. reçu contre Valence-Romans. Walter Desmaison est toujours blessé au mollet. En troisième ligne, Vincent Farré est touché depuis le match à Béziers. Antoine Erbani (genou) reprend l’entraînement sans contact. Derrière, Dorian Bellot et Loris Tolot reviennent petit à petit même s’ils sont encore loin de pouvoir jouer. Au centre, Kolinio Ramoka est évidemment toujours blessé au genou alors que George Tilsley est encore et toujours mis à l’écart du groupe.

Le XV de départ probable de Grenoble : 15.Farnoux; 14.Manu, 13.R.Trouilloud, 12.Hepetema, 11.Qadiri; 10.Barthélémy, 9.Couilloud; 7.Blanc-Mappaz (cap.), 8.Martel, 6.Madeira; 5.Javakhia, 4.Lainault; 3.Vial, 2.Sarragallet, 1.Goginava.

Remplaçants : 16.Rossi, 17.Églaine, 18.Phillips, 19.Pinheiro Ruiz, 20.Fe. Ezcurra, 21.Clément, 22.Cros, 23.Aptsiauri.

Infirmerie : le demi de mêlée Eric Escande et le numéro 8 Pio Muarua (commotions) seront ménagés, tout comme l’ailier Hulleu (genou) et les première ligne Gauthier, Massa (épaule) et Montagne (dos). L’ouvreur Davies (adducteurs) espère effectuer son retour fin mars. En revanche, le FCG pourra compter ce week-end sur le pilier Aptsiauri et le flanker Pinheiro Ruiz, revenus du Tournoi B. Enfin, le troisième ligne Antonin Berruyer a effectué son retour à l’entraînement, muni d’un masque après son opération du plancher orbital.