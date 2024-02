Vidéo. La manière est-elle aussi importante que le résultat pour les Bleus face à l'Italie ? Le replay de ViàMidol Des Mauls et Débats (21/02)

Revivez l'émission ViàMidol Des Mauls et Débats autour du 3e match des Bleus face à l'Italie dans le Tournoi des 6 Nations. Le débat sur la table est le suivant : le résultat ou la manière, quel est le plus important pour la sélection de Fabien Galthié dimanche ?

Après deux matchs sans convaincre, l'équipe de France affronte l'Italie à Lille ce dimanche. Les attentes sont fortes autour des Bleus après la large défaite contre l'Irlande et la difficile victoire en Ecosse. Dans votre émission hebdomadaire ViàMidol Des Mauls et Débats, les journalistes de Midi Olympique sont revenus sur la composition probable des Bleus et se sont questionnés : la manière est-elle aussi importante que le résultat pour les Bleus face à l'Italie ?

Après le quiz autour du Tournoi, l'invité de la semaine était le demi de mêlée de la Section paloise Thibault Daubagna. Ce dernier est revenu sur le succès héroïque à l'extérieur le week-end dernier sur la pelouse de l'UBB évoquera l'amour qu'il porte pour son club de toujours.

Le programme de l'émission Focus : Quelle composition face à l'Italie pour les Bleus ? Le quiz : 6 minutes pour 6 Nations Le débat du jour : Quel est le plus important pour les Bleus : le résultat ou la manière ? L'invité de la semaine : Thibault Daubagna, demi de mêlée de la Section paloise

Les Bleus affronteront l'Italie, dimanche, à Lille, pour tenter de décrocher une deuxième victoire.