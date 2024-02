Il y a une semaine, le club varois a accepté de libérer Christopher Tolofua en l’échange de l’ouvreur international italien Paolo Garbisi, qui participe actuellement au Tournoi des 6 Nations. Un renfort sur le long terme qui répond à plusieurs besoins au sein de la maison frappée au muguet.





Au Campus RCT, les salariés commencent à avoir l’habitude des bonjours et des au revoir. Cette saison, les Rouge et Noir ont décidé de peaufiner leur effectif au gré d’une saison qui est pour l’instant contrastée (6e en championnat, et éliminé de la Champions de Cup dès la phase de groupes). Pas moins de 10 mouvements ont touché le groupe Rouge et Noir lors d'un exercice rendu particulier par la coupe du Monde : six départs (Nakaitaci, Lolesio, Young, Tanguy, Jones, Boulassel en prêt, Tolofua) et quatre arrivées (Jaminet, Singleton, Lobzhanidze, Garbisi).

La dernière modification en date concerne Christopher Tolofua. En fin de bail en juin prochain, le talonneur international a préféré sécuriser un gros contrat en renforçant Montpellier dans sa quête du maintien. Si Toulon a finalement accepté, après avoir décliné par trois fois l'échange, c’est que le club varois a estimé s’y retrouver avec la signature de Paolo Garbisi.

Depuis la venue d’Andrea Masi, en accord avec Pierre Mignoni, le RCT a entamé une mue offensive avec la volonté de plus déplacer le ballon. Si les prémices ont été plutôt correctes en fin d’année dernière, avec quelques partitions de référence contre Pau et Castres à Mayol, les Rouge et Noir patinent depuis des mois à mettre en application cette nouvelle philosophie de jeu.

Toulon était en délicatesse à l’ouverture

Avec le natif de Venise, l’entité frappée du muguet répond ainsi à un manque : avoir un ouvreur avec un rôle d’animateur pour accompagner Dan Biggar et Enzo Hervé. Pour le Gallois, ses problèmes de dos ainsi que ses dernières partitions ne rassurent pas l’organigramme varois. Du côté de l’ancien Briviste, il doit encore s’affirmer en tant que véritable leader de jeu, notamment par la voix. Garbisi coche des cases essentielles : buteur, bon manieur de ballon, leader dans l’âme en sélection et lors du titre de champion de France du MHR en 2022.

Auprès de rctplay.tv, le directeur sportif Laurent Emmanuelli s’est confié en ce sens : « Sur le début de saison, avec l’absence de Biggar à la coupe du Monde, on était en difficulté avec Enzo comme seul spécialiste au poste. On avait une épée de Damoclès. Avec la blessure de Dan, on avait besoin d’un renfort. Pierre avait besoin de plus de monde à ce poste pour avoir de l'aisance. C’était une belle opportunité aussi de renforcer le centre du terrain, avec un rôle de 5/8e. »

Autre avantage, le polyglotte Paolo Garbisi rejoindra le rang des JIFF (Joueur Issu de la Formation Française) lors de la prochaine de saison. Un atout de plus qui ne sera pas de trop pour Pierre Mignoni, qui a été contraint à une feuille de match 100% française pour atteindre la moyenne de 16 éléments lors du précédent exercice. À vrai dire, les pensionnaires de Mayol n’avaient pas encore digéré les départs conjugués, il y a deux saisons, de Belleau et de Carbonel. Désormais, le staff varois aura plus de latitude au poste d’ouvreur avec deux joueurs estampillés JIFF : Enzo Hervé et Paolo Garbisi. Une affaire rondement menée.