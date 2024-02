Xavier Garbajosa, notre consultant Midi Olympique a choisi de revenir sur l’exploit majuscule des Montpelliérains qui se sont imposés à l’Arena avec le point de bonus offensif. Pour l’ancien international, ce succès tient autant de la qualité technique des Cistes en défense qu’à leur force de caractère.

"La victoire des Montpelliérains au Racing est un moment important, car c’est la première fois qu’ils s’imposent à l’extérieur de la saison, qui plus est avec le bonus. Avant même que le match commence, j’avais trouvé la composition d’équipe intéressante. Au-delà du fait que le staff avait procédé à des rotations, il avait d’abord façonné une équipe la plus rapide possible, avec des Ngandebe, Cadot, De Nardi à l’arrière qui n’avait pas joué depuis longtemps, Darmon au centre… Alors on a parfois l’habitude de se rassurer en mettant les meilleurs joueurs comme Serfontein, Doumayrou, Bouthier, etc. mais Montpellier a fait un choix stratégique en optant pour des garçons rapides. Certes moins expérimentés, mais avec beaucoup d’envie et c’est sur ce point que les Héraultais ont fait la différence face aux Franciliens, qu’ils ont littéralement pris à la gorge : d’abord avec cet essai de Lam après deux minutes de jeu, ensuite celui de Ngandebe qui profite d’un coup de pied dit "box 9" dévissé par Le Bail… L’accélération de Ngandebe a laissé tout le monde sur place et son essai a mis un grand coup de climatisation à l’Arena.

"Le plaquage de Camara sur Lauret est un symbole"

Les Montpelliérains ont donc été pragmatiques, mais ils ont surtout été énormes en défense ainsi que dans le jeu au sol, où ils ont été diaboliques. D’habitude à l’Arena, c’est le Racing qui impose le rythme de la rencontre, en imposant sa dynamique et en marquant rapidement. Là, cela ne s’est pas passé comme ça. Ils ont pris quatorze points en dix minutes. Il y a bien eu une révolte avec l’essai de Lauret, mais le retour salvateur de Camara illustre bien la performance défensive des Montpelliérains. Ce plaquage, c’est un symbole. Son plaquage empêche Lauret d’aplatir et l’essai est refusé à la vidéo. Après avoir marqué deux essais, les Montpelliérains ont passé vingt minutes à défendre comme des chiens. Ils sont allés chercher cette victoire grâce à leur abnégation et leur solidarité.

L’autre chose à souligner, c’est que plusieurs secteurs du jeu de Montpellier vont mieux : samedi, la mêlée était conquérante, les ballons portés ont été bons, la touche a été propre… Ce sont autant de critères de performance qui ont conduit les Montpelliérains à la victoire. Et puis encore une fois, c’est la victoire d’un groupe. Déjà par rapport à l’équipe titulaire, mais aussi sur l’apport des remplaçants qui ont tous apporté leur pierre à l’édifice, et finir le travail. Résultat, on a senti une équipe de Montpellier qui avait vraiment envie de bien faire. D’aller au bout. Parce que quand on y regarde de plus près, on pourrait se dire qu’ils auraient très bien pu se contenter d’une victoire simple. Mais non, ils sont allés chercher le bonus offensif. Alors que quand on replace les choses dans leur contexte, on ne peut pas dire que les Montpelliérains ont été bien payés ces dernières semaines : ils auraient pu gagner à Lyon, ils auraient pu décrocher un bonus défensif à La Rochelle… Tout cela peut t’apporter du doute. Tu fais des bons matchs, mais tu restes dernier du championnat. C’est terrible comme situation. Et pour autant, ils ont été capables de sortir ce match. Les remplaçants sont allés chercher ce point de bonus. Les Montpelliérains ont été aussi résilients qu’ambitieux. Ils sont allés au bout."