En allant gagner sur la pelouse du Racing 92 (44-20), Montpellier a confirmé son regain de forme et poursuit la quête de maintien. Voilà trois mois que Patrice Collazo et son staff sont arrivés dans l'Hérault et ses retombées sont déjà notoires. Nous en parlons dans La Troisième Mi-temps.

Qui aurait parié sur une victoire montpelliéraine, à l'extérieur, contre le Racing 92 ? Pour être honnête, pas grand monde. Pourtant, les hommes de Patrice Collazo l'ont bien fait, qui plus est avec le bonus offensif à la clé. Le MHR vient de remporter quatre de ses six derniers matchs, loin des standards qui étaient les leurs en début de saison. Dans La Troisième Mi-temps, nos journalistes évoquent cette dynamique naissante et louent le travail des avants, dont la mêlée a mis au supplice le pack francilien. À lire aussi : Top 14 - Avec sa victoire au Racing 92, Montpellier de retour à la vie Clément Labonne, parle ainsi d'un "match fondateur", car extrêmement abouti. Les Montpelliérains quittent enfin le fond du classement du Top 14, ne sont pas encore sortis d'affaire mais peuvent indéniablement construire sur leur confiance collective. Retrouvez ici le replay intégral de notre émission.