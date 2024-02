Grâce à sa victoire éclatante sur la pelouse du Racing 92, le MHR quitte enfin la dernière place du Top 14 et entrevoit un avenir meilleur.

Trois mois après, Montpellier aperçoit enfin la lumière. Le 18 novembre 2023, le MHR s’inclinait sur la pelouse de Perpignan. Une défaite qui avait coûté sa place à Richard Cockerill et relégué le club à la dernière place du Top 14. Ce statut de lanterne rouge, le MHR l’aura gardé collé à la peau durant trois longs mois.

Arrivé pour sauver le bateau après la déroute face à l’Usap, Patrice Collazo a donc mangé son pain noir pendant longtemps avant de pouvoir enfin commencer à retrouver le sourire. Ce samedi, le manager des Cistes a vu son équipe réaliser une performance brillante sur la pelouse du Racing 92 pour aller chercher une victoire bonifiée. Un succès salvateur, qui a tout d’un tournant dans la saison héraultaise. Grâce à ces cinq points, Montpellier est passé devant Oyonnax au classement et a donc quitté les bas-fonds du Top 14. "Ça fait vraiment du bien, vous ne vous imaginez pas, soufflait Léo Coly après le match. Ça fait longtemps que nous étions englués dedans et nous enfin quittons cette dernière place !"

Des joueurs de retour au premier plan

Le demi de mêlée et ses coéquipiers le savent : rien n’est encore fait et le maintien est très loin d’être acquis. Seulement, sur la pelouse de la Paris-La Défense Arena, c’est la victoire d’un collectif soudé et décidé à sauver le club qui s’est écrite. Courageux et solidaires, les Montpelliérains ont affiché un visage rayonnant, symbolisé par plusieurs nouvelles têtes. Collazo saluait : "Visiblement, on ne fait pas les choses comme tout le monde. Gagner au Racing, piqué après sa défaite à Perpignan… À l’Arena, ce sont toujours des matchs particuliers, très offensifs. Nous avions une équipe hybride. Derrière, nous avons mis des puncheurs. Je suis content pour Gabi (Ngandebe, N.D.L.R.), Alex de Nardi, le petit Auguste (Cadot). Ce sont des mecs qui ont été dans le dur à un moment donné, qui ont travaillé dur. Ça montre un état d’esprit, de l’entraide dans l’équipe." Le manager oubliait de mentionner Ben Lam, mis au placard en début de saison et décisif ce samedi. Il y a aussi Christopher Tolofua, arrivé la semaine dernière au club, auteur du dernier essai.

"C’est la victoire d’un collectif, ajoutait Collazo. Nous avons fait preuve de beaucoup de patience, ce qui n’était pas le cas depuis le début de la saison. Il y a eu une conquête énorme, de très bons ballons portés en défense et en attaque, une très bonne mêlée. Je suis heureux pour le club. Ce soir, le groupe est payé de son investissement. Désormais, il reste onze matchs. Ils vont tous compter." À un point de Perpignan et à trois unités du Lou, le MHR peut désormais regarder vers le haut et réellement espérer sortir de sa situation difficile. Dans deux semaines, il y aura aussi un duel extrêmement important sur la pelouse d’Oyonnax, qui pourrait permettre aux Cistes de s’écarter pour de bon de la dernière place. Tout ça à condition que Montpellier ne retombe pas dans ses travers.