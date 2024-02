S’ils ont connu quelques remous en coulisses avec la "prise de hauteur" par rapport au terrain du manager Aubin Hueber, les Isérois n’en ont pas moins abordé leurs grandes manœuvres en vue de la saison prochaine. Ainsi, le club vient de lancer un nouveau projet de centre d’entraînement sur le site de lesdiguières, tout en espérant annoncer une dizaine de recrues d’ici deux ou trois semaines.

Si l’idée longtemps véhiculée de la création d’un nouveau centre d’entraînement n’est pas tout à fait enterrée d’un point de vue politique, celle-ci a toutefois pris beaucoup de plomb dans l’aile. Le coût de l’opération étant estimé pour le club à 6 millions d’euros minium, celle-ci n’apparaît plus parmi les priorités du club grenoblois, désormais désireux de demeurer au Stade Lesdiguières où la pelouse du terrain d’Honneur va être refaite cet été. Le nouveau projet consisterait ainsi plutôt à la démolition des tribunes latérales pour la création de nouveaux bureaux, du centre d’entraînement en dur et d’un terrain couvert, pour lesquels le club doit rencontrer un architecte en début de semaine et espère bénéficier d’un permis de construire cet été. Une volonté de reconstruction qui s’applique aussi à l’organigramme du club et à son effectif (qui conservera toutefois une masse salariale équivalente à celle de cette saison malgré les difficultés financières du club). Ainsi, si Aubin Hueber sera désormais éloigné du terrain et tiendra un rôle de directeur sportif, celui-ci a toujours la responsabilité de construire un effectif performant pour la saison prochaine.

Farnoux, premier à prolonger

À ce titre ? Le club entend compenser la quinzaine de départs prévue à l’intersaison (à ceux déjà annoncés de Montagne, Aptsiauri, Goginava, Halakounka, Qadiri ou Massa, il faut ajouter ceux à prévoir de Blanc-Mappaz, Dridi, Manu, Barthélémy ou Gray) par neuf arrivées issues du Top 14 ou de l’hémisphère Sud (trois piliers droits, un talonneur, deux 3e ligne, un ouvreur, un centre et un ailier) et la promotion d’une dizaine de joueurs issus du centre de formation, tandis que l’arrière Julien Farnoux a été le premier à renouveler son bail. À ce sujet, le FCG entend effectuer une première vague d’annonces officielles d’ici deux à trois semaines. Par ailleurs, au niveau du staff, l’entraîneur Nicolas Nadau (désormais responsable du secteur sportif) a prolongé son bail de deux saisons tandis que l’arrivée du préparateur physique venu de Nice Romain Guérin a été actée, le staff n’attendant plus que l’arrivée d’un analyste vidéo supplémentaire pour être définitivement bouclé.