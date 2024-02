Après le dépôt de bilan de Blagnac, la situation des clubs de Nationale et Nationale 2 inquiète en plus haut lieu. L’occasion de se pencher sur un contexte récent et particulier.

Le dépôt de bilan de Blagnac, intervenu il y a deux semaines, a secoué tout un pan du championnat français. Sportivement, le forfait général a forcément dénaturé le classement de la Nationale. D’autre part, ces problèmes financiers font écho à d’autres situations comparables chez d’autres écuries de cette division et de la division inférieure. "On sent bien qu’il y a des inquiétudes en Nationale et Nationale 2, puisque plusieurs clubs m’ont sollicité pour m’en faire part", révèle Xavi Etcheverry, président de Nafarroa et vice-président de la FFR en charge des compétitions. On parle de quinze dossiers de clubs en difficulté (évoluant de la Nationale à la Fédérale 2) reçus dans les bureaux de l’autorité de régulation du rugby (A2R, ex-DNACG). Jean-Louis Caussinus est à la tête de la commission de contrôle de l’A2R concernée, à savoir la CRCF : "Il faut comprendre qu’on contrôle sur des éléments factuels, envoyés par les clubs au 30 juin 2023. Il est difficile de mesurer les difficultés rencontrées plus tard, liées à la conjoncture comme le retrait de sponsors", témoigne l’ancien patron de Narbonne.

Des droits TV qui n’ont pas duré Même si la part de ce revenu hypothétique est relative, les droits TV, atouts pour les partenaires des clubs, brillent par leur absence dans ces championnats nationaux. « Ce manque de visibilité a une incidence au niveau du partenariat », constate Benoît Mestre, le président de Carcassonne. Pourtant, encore la saison dernière, le web diffuseur Sportall retransmettait les matchs. « Nous, les présidents des clubs, avions été consultés, explique celui de Suresnes, Olivier Pouligny. On avait opté pour un modèle gratuit, sans abonnement ni revenu pour les clubs. À la sortie, le modèle retenu était payant. Il y a eu peu d’abonnements, en tout cas pas assez pour que ça tienne. C’est pour ça que ça s’est arrêté. » Aujourd’hui, la plateforme en question RugbyZone propose une affiche par journée et des résumés vidéos. Prochainement, une réflexion sera menée pour faire évoluer cette offre, avec la volonté de séduire d’autres diffuseurs.

Dans le détail, on serait tenté de pointer du doigt tout particulièrement l’absence de droits TV dans le fonctionnement des clubs (voir ci-contre). Ou encore les frais de déplacement très importants, que quatre clubs proposent de réduire en regroupant et en régionalisant les deux niveaux (lire ci-dessous). "Certes, il n’y a pas de droits TV, mais on le savait. De même, quand on parle de frais de déplacements trop importants, ce n’est pas une surprise ! On s’y engage en montant en championnat national", rétorque Olivier Pouligny, président de Suresnes et chargé de mission au service compétitions de la "Fédé". Il recueille notamment les témoignages des clubs : "Les déplacements font partie d’une construction budgétaire, sachant que ça représente entre 5 et 10 % du budget des clubs. Ça n’est pas quelque chose qui doit les mettre en péril. Le vrai problème, c’est l’inflation des salaires qui a eu lieu." Pouligny parle même d’une "course à l’armement" qui a permis à la Nationale d’attirer dans ses filets des joueurs toujours plus expérimentés. Et le niveau global s’en ressent ces dernières saisons. Le revers de la médaille, ce sont des situations économiques fragilisées.

Une baisse des budgets "entre 10 et 15 %"

Concernant la "petite sœur" de Nationale 2, Pouligny temporise : "Cette division est jeune, il est difficile de tirer des conclusions. Mais sur la Nationale, tous les budgets n’ont fait qu’augmenter depuis la création de la poule. On arrive à un niveau où les clubs ne peuvent plus suivre […] Chacun devrait évoluer à un niveau correspondant à ses capacités sportives et économiques." Et le contexte macroéconomique n’incite guère à l’optimisme : "On n’est qu’à la deuxième saison de remboursement des PGE (prêts garantis par l’Etat) contractés lors du covid, rappelle Jean-Louis Caussinus. Non seulement les clubs sont concernés, mais leurs sponsors aussi… Aussi, le rugby est énormément financé par des entreprises dans le bâtiment et les promoteurs immobiliers. Et c’est un secteur en crise." Cela explique la réduction à venir des budgets des clubs en Nationale et Nationale 2. "Entre 10 et 15 %", chiffre Olivier Pouligny. Une réponse spontanée de la part des clubs qui ne verront sans doute pas de changement dans la pyramide des compétitions : "Il est hors de question de décider maintenant, en mars ou en avril, une modification du championnat pour septembre, balaye le dirigeant de Suresnes. C’est infaisable. Pour la saison à venir, il y aura un statu quo, mais il est urgent de réfléchir à ce qu’on peut faire pour la suite."