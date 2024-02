L'édito : des chiffres et des êtres

Il faut l’admettre : on a râlé, d’abord, puis on a ri, ensuite, quand Fabien Galthié a dégainé ses désormais fameux "expected points" au moment de débriefer le quart de finale perdu de la Coupe du monde. Pas que la donnée soit franchement farfelue en soi, encore que. Mais, seule, elle ne pouvait pas tout justifier et gommer chaque manque des Bleus ce match-là, le fameux jour J. Elle était trop seule pour dire l’indicible, que les joueurs ont finalement su formuler, la plaie encore ouverte : ce n’est pas que les Français ont été mauvais, le 15 octobre au Stade de France ; loin de là. C’est qu’ils n’ont pas été assez bons et dans trop de secteurs, dans une rencontre du plus grand des niveaux et dans laquelle il ne fallait rien offrir à un adversaire si fort.

Passées les blagues et les fâcheries, le rapport du staff des Bleus à leurs données statistiques (les fameuses "datas") a été caricaturé. Trop et trop souvent, chose sur laquelle on s’inscrit en faux. Pas une équipe sérieuse au monde, aujourd’hui, ne travaille sans une compilation exhaustive de chiffres. Il faudrait être fou, d’ailleurs, pour s’en détourner. Le sympathique rugby à papa a vécu et laisse en nous sa trace indélébile de nostalgie à paillettes, des contes et des légendes, mais il faut vivre avec son temps. Ce temps, depuis bien longtemps, est aussi celui de l’arithmétique froide.

Ce qui est quantifiable est quantifié, c’est heureux, avec des effets de mode. Le temps de jeu effectif en premier étendard puis la répétition des tâches ou le "ball in play". Et tant d’autres choses qui touchent désormais à tous les secteurs : le suivi physiologique des joueurs, le décryptage des tendances systémiques du jeu de l’adversaire, les performances individuelles et les clés d’une victoire probable.

Tout y passe, de ce que la technologie actuelle permet. On travaille aussi sur des terrains désormais quadrillés et sectorisés. La précision est à ce prix. Et on rejoint ici Fabien Galthié, quand il répondait aux "anti-stats", dans nos colonnes fin novembre : "J’entends bien la discussion qu’il y a autour de l’analyse de la donnée. Mais on ne peut pas nous reprocher de ne pas préparer nos matchs et de ne pas être intelligents. Travailler avec l’analyse, c’est être intelligent." C’est évident, très cher Fabien, tout comme il faut comprendre le passé pour anticiper l’avenir. L’analyse statistique y contribue.

Le risque, alors ? Il serait de faire des datas une vérité absolue. De les rendre péremptoires, imperméables à toute nuance ou fait extérieur. Un match ne déroule pas son scénario à l’avance. Il n’est en rien une implacable mécanique binaire et froide et on s’étonne, par exemple, de ces mots de l’entraîneur de notre défense Shaun Edwards : "Lorsque l’équipe de France tape plus dans le ballon et gagne plus de mètres au pied que son adversaire, elle gagne ses matchs." C’est très affirmatif et c’est justement l’inverse qu’il s’est passé, il y a six jours en Écosse. La France a moins tapé, elle a pourtant gagné.

On note aussi que l’Irlande, à contre-courant de toutes les tendances de jeu à l’échelle mondiale, assume un rugby différent, celui de la possession. C’est son rugby, celui qui sied à son ADN et à son histoire. Celui qui lui permet de (beaucoup) gagner, c’est un fait.

L’identité et l’âme valent tout autant que les chiffres, en rugby. S’il existe bien des variables à contrôler, il reste le merveilleux imprévu. Au milieu du rectangle vert gambaderont toujours des hommes, leurs émotions, leurs caractères, leurs envies et leurs respirations. Ce qui fait verser le rationnel dans l’irrationnel. Ce qui fait gagner ou perdre d’un point. Ce qui fait aussi un champion du monde, en fait.