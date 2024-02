Baptiste Serin s'est confié au Midi Olympique dans la série Comme À Confesse. De ses débuts dans le rugby, à son aventure avec Toulon en passant par l'équipe de France, découvrez le demi de mêlée sans filtre !

C'est le retour du Comme à Confesse ! Dans ce nouvel épisode, Baptiste Serin, demi de mêlée de Toulon et du XV de France se confie. Il aborde sans filtre ses débuts, ses saisons sous le maillot du RCT et plus largement les sujets qui font le rugby actuel.

Le numéro 9 de Toulon évoque également son aventure avec le XV de France et revient sur sa non-sélection avec les Bleus pour la Coupe du monde. Un moment difficile lors duquel il a largement été soutenu par le club varois.

Interview réalisée par Patrick Derewiany.

Montage réalisé par Théophile Arlet.