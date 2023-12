Le troisième ligne légendaire du XV de France Jean-Pierre Rives s'est assis face aux caméras de Midi Olympique. Dans ce nouvel épisode de Comme à confesse, sorti le jour de ses 71 ans, "Casque d'or" livre ses meilleures anecdotes de vestiaires.

Il fête ses 71 ans ce dimanche 31 décembre 2023, mais Jean-Pierre Rives est déjà éternel. À cette occasion, la légende du XV de France et du Stade toulousain a accepté d'échanger avec nous et de nous livrer ses anecdotes toujours plus mythiques. Sa vision du rugby d'antan, sa présence dans le vestiaire, son rôle de capitaine, "Casque d'or" est revenu sur sa vie passée. Ce joueur, inscrit au Panthéon du sport ovale, a cette image de philosophe dont les maximes traversent les âges et nourissent les discours d'avant-match ou de troisième mi-temps.

Pour rappel, il nous avait déjà accordé un entretien long format au début du mois.