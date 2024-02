Franck Maciello, l’actuel Directeur technique national de l’Arbitrage, avoue qu’une réflexion est en cours pour mettre aussi un terme à la "loi Dupont" en France. Un changement qui pourrait intervenir dès la prochaine intersaison.

Que pensez-vous de l’emballement médiatique autour de la "loi Dupont" ?

Effectivement, nous avons vu ce que ça a donné lors du dernier Écosse-France donc, c’est vrai que le législateur doit réfléchir et réagir pour amener plus de fluidité dans jeu. Aujourd’hui, on s’aperçoit que plus personne ne bouge et le jeu devient un gagne terrain.

Aviez-vous eu des retours en France avant ce week-end ?

Cela a été peu utilisé dans nos championnats, mais la scène internationale a mis en lumière ce point de règlement.

Le Super Rugby a décidé d’apporter une modification à la règle. Cela montre que World Rugby réfléchit à une modification générale…

Tout à fait. C’est aussi le cas de notre côté. Nous travaillons ensemble avec la LNR et la FFR pour apporter aussi des modifications à la règle. Ce n’est pas pour une évolution immédiate car c’est impossible de faire une modification en cours de saison. Cela risquerait de fausser les championnats. Quand il y a une modification de la règle, il faut avoir la couverture de World Rugby. Les Fédérations font des propositions de modifications ou demandent de tester de nouvelles règles mais il faut obtenir la validation de World Rugby.

Peut-on penser que vous allez demander une modification similaire à celle du Super Rugby pour la saison prochaine ?

On réfléchit actuellement à l’ensemble des règles que l’on pourrait modifier. Il n’y a pas que celle-ci, mais vu l’emballement médiatique actuel, la « loi Dupont » fera partie du package. En effet. La règle où le botteur ou un joueur derrière le botteur remet en jeu les autres partenaires en jeu est toujours d’actualité. Dès lors, la seule obligation pour le joueur hors-jeu est de ne pas se diriger vers le point de chute de la balle. Il doit se replier dans son camp pour participer à cette remise en jeu.

Cette faille que l’on appelle « loi Dupont » a été à l’origine mise en place pour clarifier la situation sous les chandelles, notamment quand elles sont un peu courtes…

Oui exactement. Ne pas bouger ne veut rien dire. Soit le joueur reste statique en attendant d’être remis en jeu par les actions diverses et variées de l’adversaire ou de ses partenaires. Soit, il a la possibilité de se remettre en jeu en retournant derrière ses coéquipiers au niveau du botteur.

Simplifier cette situation là permettrait une modification générale de la règle…

Complètement, c’est le principe de notre groupe de travail. Il faut faire des propositions pour arriver à simplifier nos règles car, parfois, seuls les initiés arrivent à suivre ce qui se passe.