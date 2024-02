Forts sur les bases et très réalistes, les Landais n’ont eu aucun mal à se défaire des Grenoblois, malgré une petite baisse de régime à l’heure de jeu. Ils restent ainsi dans le bon wagon.

Les Montois n’auront jamais tremblé dans cette rencontre. Eux qui craignaient cette équipe grenobloise capable de coups d’éclat, et particulièrement à l’extérieur, ont su mettre les choses dans le bon ordre pour se rendre la soirée sereine. Pour cela, ils ont d’abord mis la main sur les phases de conquête, poussant à la faute la mêlée alpine qui, dès la 21e minute, écopait d’un carton jaune. Quelques minutes auparavant, le paquet montois avait déjà amené son pilier Jean-Luc Innocente dans l’en-but adverse sur un ballon porté. À quinze contre quatorze, les Jaune et Noir enfonçaient le clou, avec deux réalisations en supériorité numérique. Sans être géniaux mais avec beaucoup d’application et de réalisme, les Landais menaient déjà 19-0 à la pause.

Ils allaient bientôt rajouter deux essais en seconde période, Jules Even signant un doublé en inscrivant au quart d’heure de jeu un essai magnifique, copie conforme de celui marqué en première mi-temps. La messe était dite dès la 55e minute avec un 29-0 à ce moment-là, même si un relâchement coupable permettait aux Grenoblois de réduire l’écart.. Une victoire sans trembler donc pour les Montois avec, en prime, un bonus offensif pas du tout programmé mais toujours bon à prendre.

Maîtres du tempo

Julien Tastet, l’entraîneur des avants montois, ne cachait donc pas son plaisir après cette large victoire, sans oublier de pointer ce qui mérite d’être amélioré : "Nous avons fait preuve de réalisme et d’opportunisme mais avec un sentiment mitigé à la pause parce que nous avions la sensation que nous aurions pu mieux faire avec un peu plus de précision. Nous faisons neuf fautes de main en première période, ce qui a nui à la continuité et au rythme que nous aurions souhaité imposé. C’est ce que nous avons essayé de faire en seconde période, en jouant des pénalités rapidement, en accélérant nos sorties de balle, pour tenter d’imposer notre jeu offensif et notre tempo. Certes, il y a ce relâchement en fin de rencontre mais qui est dû aussi à la réaction des Grenoblois. C’est une équipe orgueilleuse, qui a de la qualité et qui ne voulait pas rester sur un score lourd. Mais nous avons su terminer la rencontre avec de la maîtrise et de la sérénité, preuve que le groupe est en confiance."

Les Montois peuvent donc, à l’issue de cette soirée, se projeter sereinement sur le déplacement à Béziers. L’entraîneur montois l’aborde avec ambition et humilité, conscient que ces Biterrois semblent intouchables: "Béziers me fait penser à nous il y a deux ans. Une équipe à qui rien ne semble pouvoir arriver. À domicile, mis à part face à Aix, le tarif est de quarante points. Ce sera un bon test pour se situer face à ce qui se fait de mieux actuellement. C’est un terrain qui ne nous réussit pas trop mal ces dernières saisons mais il va falloir monter tous les curseurs pour espérer rivaliser."