Le troisième ligne rochelais, nommé capitaine en l’absence de Dupont, aurait aimé connaître un début de mandat plus heureux. Mais, à peine la lourde défaite contre l’Irlande actée, il appelait déjà ses troupes à la révolte...

Le contraste était saisissant. Vendredi soir, dans l’auditorium de l’Orange Vélodrome quelques minutes après la fin du supplice infligé par le XV du Trèfle aux Français, Fabien Galthié était assommé au moment de se présenter devant la presse pour tenter d’expliquer l’inexplicable. Tête baissée, yeux hagards et voix hésitante, le sélectionneur était "K.-O. assis". Et ses premières prises de parole se sont résumées à des phrases courtes et laconiques, reflets de son incompréhension. "C’est un moment dur", a-t-il répété à plusieurs reprises. Relancé pour trouver des justifications techniques, il a énuméré : "La performance offensive n’a pas été au rendez-vous. Du déchet, des ballons tombés, moins de vitesse. […] Jouer à 14 ne nous a pas aidés non plus."

Désarmé, Galthié avait surtout besoin d’encaisser l’immense déception. À ses côtés, et dans le même temps, Grégory Alldritt est apparu plus combatif. Sur la forme, puisque la correction irlandaise à peine infligée, l’envie de rébellion se lisait déjà sur la gueule du numéro 8 rochelais et le timbre de voix était bien plus intense. Sur le fond aussi, avec des mots forts d’emblée : "C’est dur, c’est vrai. On aurait aimé montrer un tout autre visage. On s’était pourtant promis de faire un grand match, de montrer du caractère. […] Mais on a du caractère. On l’a prouvé par le passé. Ce soir (vendredi, NDLR), on se protège, ce n’est pas le moment de chercher des responsables. Dès lundi, il va en revanche falloir se regarder dans un miroir et se dire les vérités. […] On va assumer et tout faire pour qu’il y ait une révolte la semaine prochaine." En clair, le nouveau capitaine du XV de France (en l’absence d’Antoine Dupont dans un premier temps) n’a pas fui ses responsabilités et a tout de suite endossé le costume de leader, appelant ses troupes à une réaction d’orgueil.

Le contexte pesant peut-il le plomber ?

Si le choix surprise de confier la mission à Grégory Alldritt, plutôt qu’à Charles Ollivon (premier capitaine de l’ère Galthié), trouve sa logique dans la dimension sportive et humaine du Gersois, ce lourd revers place l’intéressé dans une situation chaude pour entamer son mandat. Jamais, depuis le Tournoi 2019, les Bleus n’avaient été surclassés à ce point par un adversaire. Pas cadeau pour le Rochelais qui, s’il est s’est démené sans compter en jouant une heure en deuxième ligne ("c’est dire le dévouement qu’il a envers tous ses partenaires", souligne William Servat), doit aussi faire mieux dans le jeu.

Ce contexte pesant peut-il le plomber ? Dur à croire. D’abord car, si son rôle a pris de l’épaisseur, il était déjà un patron de ce groupe, en plus d’être un des meilleurs amis d’Antoine Dupont et Anthony Jelonch (deux des trois derniers capitaines du XV de France). Son aura et son influence en interne sont donc importantes depuis longtemps. Puis, régénéré physiquement et mentalement par sa pause de deux mois post-Mondial, Alldritt a prouvé au Vélodrome qu’il était prêt à repartir vite au combat, d’autant qu’il a déjà montré avec son club qu’il savait amener une équipe à relever la tête après un traumatisme ou la guider dans des défis périlleux. Et c’est sûrement l’un des plus grands qui se présente à lui aujourd’hui.

Grégory Alldritt a terminé meilleur plaqueur des Bleus (16) face à l'Irlande.

Une résilience déjà éprouvée

En tant que capitaine, Grégory Alldritt a déjà largement prouvé sa capacité à mener ses troupes aux sommets : les deux victoires finales en Champions Cup face au Leinster sont deux magnifiques lignes à son palmarès autant que des témoignages édifiants de ses grandes capacités de meneur.

Au-delà du résultat final, ses discours et ses interventions avaient marqué les esprits et directement influencé le cours des événements. N’était-ce pas lui qui avait annoncé à ses troupes, en mai dernier, qu’elles pourraient l’emporter même si elles étaient menées de vingt points à l’Aviva Stadium ? Sa prophétie s’était réalisée : La Rochelle, reléguée à 17 longueurs, avait fini par s’imposer. Grégory Alldritt possède une force mentale rare, subtil alliage d’ambitions et d’humilité. Avant d’être devenu un gagnant tout terrain, le Gersois avait connu des déconvenues comme autant de taxes d’apprentissage. Ses trois défaites d’affilée en finales – en Challenge européen en 2019 et surtout en Coupe d’Europe puis en Top 14 en 2021 – n’avaient fait que renforcer sa détermination et forger sa culture de la gagne. Alors que le XV de France de l’ère Galthié a subi sa plus large défaite face à l’Irlande, la résilience du numéro 8 constitue une valeur refuge et un levier d’autant plus précieux pour repartir de l’avant.

Physique : le profil de l’emploi

L’analyse de la performance individuelle de Grégory Alldritt face à l’Irlande doit tenir compte d’un contexte particulier : le numéro 8 a évolué au sein d’une équipe dominée et d’un pack rapidement réduit à sept éléments, infériorité qui l’a amené à évoluer à un poste pour le moins inhabituel de deuxième ligne. Malgré tout, ses statistiques témoignent d’un engagement et d’un abattage incontestables : Grégory Alldritt a terminé meilleur plaqueur des Bleus (16) et il a été un des rares joueurs à récupérer un ballon au sol ; offensivement, il a tout de même gagné 34 mètres balle en main (troisième total de l’équipe derrière Jalibert et Ramos) et battu trois défenseurs (seul Jalibert en a compté plus). Au sein d’un collectif en manque apparent d’énergie et de vitalité, le Rochelais a au moins fait montre d’une forme physique satisfaisante.

Une des conséquences, sans nul doute, de sa décision de "couper" après le Mondial pour se régénérer, comme il l’avait expliqué dans nos colonnes : "Je suis dans l’optique de devenir un meilleur joueur […] . Je tenais à mettre toutes les chances de mon côté pour y parvenir et je ne voulais pas entamer ce nouveau cycle avec des poids déjà accrochés aux chevilles. Je suis convaincu que ça me permettra d’être plus fort. " À défaut d’avoir entamé sa nouvelle quête avec une victoire, il est au moins apparu comme un des éléments les plus compétitifs du XV tricolore. Pour rebondir, les Bleus auront de toute manière besoin d’un Alldritt en grande forme.

L’Écosse, ce lien très personnel

Le voir évoluer à Édimbourg ce samedi, avec la charge du capitanat, va revêtir une symbolique particulière pour Grégory Alldritt. Parce que son papa Terence, né au Kenya d’une mère danoise et d’un père irlandais qui a beaucoup voyagé pour son travail (il a aussi passé une partie de son enfance en Afrique du Sud), s’est ensuite installé en écosse à la retraite du paternel, à ses 10 ans. C’était plus exactement à Sterling (au nord-ouest d’Édimbourg), où il a d’ailleurs effectué ses études d’informatique. S’il a ensuite vécu à Amsterdam et rencontré la future maman de Grégory à Rome, il s’est finalement installé dans le Gers, près de Condom (quand Terence avait 29 ans).

"Notre arbre généalogique est assez riche, en fait", nous avait un jour confié Terence. Mais le lien avec l’Écosse – d’autant qu’il a parlé anglais à ses trois fils dès leur naissance, ce qui explique pourquoi l’actuel capitaine des Bleus est bilingue et peut si bien communiquer avec les arbitres anglo-saxons – n’a jamais été coupé. "Mes grands-parents (aujourd’hui décédés, NDLR) habitaient dans le nord de l’Écosse, à Aviemore, près d’Inverness, avait-il raconté. On essayait d’y aller tous les deux ans l’été." À 17 ans, il y est même resté deux mois pour y travailler. Alors, quand le "Flowers of Scotland" résonne dans Murrayfield, cela ne peut pas le laisser indifférent…

Pilier de la "connexion gersoise"

C’est une sorte "d’État dans l’État". Au sein de l’équipe nationale, il y a une filière impossible à éviter, celle dite "gersoise". Elle est évidemment, et avant tout, représentée par ses trois leaders : Antoine Dupont, Grégory Alldritt et Anthony Jelonch (avec qui Alldritt partageait sa chambre en sélection ces dernières années), lesquels ont joué ensemble dans les catégories de jeunes à Auch (même s’il faut souligner que, contrairement à Alldritt et Jelonch, Dupont n’est pas originaire du Gers mais des Hautes-Pyrénées). Surtout, le trio cité est très lié dans la vie, appartenant à la même bande de potes depuis l’adolescence (surnommée "la meute"), avec d’autres joueurs professionnels actuels comme Paul Graou, Gauthier Doubrère ou Paul Pimienta.

Il faut ainsi ajouter les connexions qui existent, sur le plan humain, avec de nombreux pensionnaires du XV de France, dont Pierre Bourgarit (aussi Gersois), Julien Marchand, Cyril Baille ou Dorian Aldegheri. Au-delà de faire logiquement le pont entre les hommes de La Rochelle et de Toulouse (les deux plus gros pourvoyeurs de la sélection sous l’ère Galthié), ils sont aussi proches de Gaël Fickou, autre patron du groupe. Enfin, Dupont, Jelonch et Alldritt ont la particularité d’être trois des quatre derniers capitaines du XV de France (avec Charles Ollivon). La mission du numéro 8 maritime s’inscrit donc dans une forme de continuité.