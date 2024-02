Invité de viàMidol Des Mauls et Débats, l'ancien ouvreur évoque le prochain match du XV de France en Écosse. Si pour lui, les hommes doivent rester les mêmes, la stratégie, elle, doit évoluer.

"Je pense qu'il faut revoir la stratégie. clairement. Ça me paraît évident : il faut être davantage en possession de balle, en tout cas plus souvent que face à l'Irlande." Invité de l'émission viàMidol Des Mauls et Débats, Yann Delaigue, l'ancien ouvreur international, espère que les Bleus auront plus la possession face au XV du Chardon.

Si l'ancien demi d'ouverture du Stade toulousain espère un changement de stratégie, il comprend le choix du staff de ne pas changer les joueurs, sauf choix forcés (blessures ou suspension). "Par contre changer les hommes, c'est contre-performant. Nous avions des certitudes avec ces joueurs, donc il n'y a pas de raison de ne pas les remettre sur le terrain face à l'Écosse". Fabien Galthié annoncera jeudi à 11h30 la composition d'équipe pour le déplacement à Murrayfield. Mais on connaît déjà la composition probable, avec les titularisations de Cameron Woki en deuxième ligne, et de Louis Bielle-Biarrey à l'aile. Le Toulousain Alexandre Roumat devrait prendre place sur le banc.