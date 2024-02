Peu utilisés ou en difficulté en début de saison, Sammy Arnold et Tevita Ratuva sont aujourd’hui des hommes importants depuis l’arrivée de Pierre-Henry Broncan. Comment le changement de manager leur a permis de se relancer ?

À tout changement d’entraîneurs, il y a des gagnants et des perdants. C’est la même rengaine dans tous les clubs, dans tous les sports. Brive n’y fait pas exception. Au CAB, le cas de Sammy Arnold est particulièrement criant. Le centre irlandais, arrivé en Corrèze à l’été 2022, a beaucoup joué sous les ordres de Jeremy Davidson avant de voir son temps de jeu diminuer au fil des semaines après le départ du technicien nord-irlandais et l’arrivée de Patrice Collazo. Ce dernier souhaitant notamment le repositionner cet été en flanker, comme il avait pu le faire, avec succès, dans le passé avec Levani Botia à La Rochelle. Malheureusement pour l’international irlandais (une sélection en 2018 contre les États-Unis), ça ne lui aura pas permis de jouer plus. Arnold n’a joué que deux matchs (pour un essai) avant la mise à l’écart de Patrice Collazo. Depuis la prise de fonctions de Pierre-Henry Broncan, Sammy Arnold joue plus (cinq titularisations en sept rencontres), pour son plus grand bonheur. "L’arrivée de Pierre a été un bon changement pour moi personnellement. Je mentirais si je disais que la période a été facile. J’ai eu quelques jours difficiles, mais quand nous avons été relégués, j’ai senti que j’avais toujours une part de responsabilité et c’est probablement la raison pour laquelle je suis resté dans des moments difficiles. Personnellement, je suis simplement heureux d’être de retour sur le terrain et j’espère pouvoir apporter ma contribution de la meilleure façon possible."

A lire aussi : Transferts - Info Midol. Courtney Lawes a donné son accord à Brive (Pro D2)

Son partenaire du centre du terrain, Guillaume Galletier, est également heureux pour son compère dont il salue l’attitude dans des moments compliqués. "Sammy a vécu une dernière année et un début de saison difficile avec peu de temps de jeu, mais c’est quelqu’un de motivé, de combattant. Je suis très content pour lui que ça tourne aujourd’hui car c’est un gars qui le mérite, qui n’a jamais rien lâché." À l’image de ses performances sur terrain : agressif en défense, puissant en attaque et précieux dans les zones de ruck.

Broncan : "Nos étrangers sont en train de prendre du leadership"

Pour Tevita Ratuva, la donne est légèrement différente. S’il est arrivé en 2021 à la demande de Jeremy Davidson qui l’avait connu à Bordeaux, le deuxième ligne fidjien (28 ans, 11 sélections) a continué de jouer avec Patrice Collazo avant d’être éloigné des terrains, la faute à une opération aux cervicales. S’il a repris la compétition en début de saison, ses performances n’ont pas été à la hauteur de ce qu’il avait montré à son arrivée. Une activité impressionnante et une dextérité incroyable pour un joueur de son gabarit (1,98 m ; 122 kg). Mais comme Sammy Arnold, le Fidjien connaît une seconde jeunesse sous les ordres de "PHB" qui explique comment il a pu relancer "Tex" Ratuva. "Aujourd’hui, c’est notre chef des joueurs fidjiens, il a une responsabilité par rapport à nos îliens du centre de formation et de l’équipe. On a essayé de le mettre en avant là-dessus. Sincèrement, je pense que cette responsabilité lui fait du bien."

Tevita Ratuva a retrouvé une bonne forme ces dernières semaines. Icon Sport

Le manager ne manque d’ailleurs pas de saluer le comportement des joueurs non-Jiff de l’effectif qui se disputent pour décrocher une place précieuse sur la feuille de match. "Nos étrangers sont en train de prendre du leadership dans l’équipe. Il y a une connexion à avoir entre ces joueurs et la Corrèze. Ce sont des joueurs qui arrivent de leur pays, il faut les intégrer dans l’équipe mais aussi dans la ville, dans le département, etc." Et ce afin d’avoir des hommes bien dans leur tête, meilleurs sur le terrain…