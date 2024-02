Le match face à l’Irlande était aussi le premier depuis la cruelle élimination face à l’Afrique du sud, en Coupe du monde. Les Bleus ont-ils digéré ? La première impression est clairement négative.

Thomas Ramos l’a affirmé dans l’après-match, comme d’autres l’avaient fait dans les jours précédant la rencontre. Comme à peu près tous les Bleus, en fait, qui se sont succédé dans les médias depuis le triste jour du quart de finale face à l’Afrique du sud. "La Coupe du monde on n’y pense plus." Ce qui n’est évidemment pas aussi simple et que l’arrière toulousain, après l’avoir redit au sortir de la gifle irlandaise, a immédiatement démenti malgré lui. "Nous, les joueurs, on ne veut plus en entendre parler".

Cette déclaration a interpellé. Bien analysés, les mots disent souvent plus que la volonté de celui qui les formule. "On voit nos joueurs au quotidien, on sent qu’ils sont encore touchés, qu’ils en parlent. Un deuil, il faut justement en parler. Sinon, il te bouffe de l’intérieur. Pour évacuer cet échec, il aurait certainement fallu en parler, beaucoup plus qu’on ne l’a fait", confie un président de Top 14.

Sans le vouloir, sans s’en rendre compte, Ramos confirmait vendredi que le sujet est toujours placé sous le sceau du tabou. La plaie n’est pas refermée, la page n’est pas tournée, le traumatisme n’est pas encore évacué. Le sujet reste sensible et c’est logique, au regard de l’ampleur de la déception. Au point de préférer l’éviter et demander aux personnes satellites de ne plus l’évoquer ? On a lu la phrase et posé la question au préparateur mental Denis Troch, qui a accompagné six clubs de Top 14 dont Clermont pour son dernier titre (2017) et actuellement Perpignan.

"Sa réponse est logique et légitime, c’est une forme de protection. Ce n’est pas en se rappelant du passé qu’on tend vers l’avenir. Cela ne veut pas dire que les joueurs n’y pensent plus. Bien sûr qu’ils y pensent et qu’ils en tiennent compte. Mais quand ils entendent parler de ce quart de finale, ça les ramène vers quelque chose qu’ils voudraient éloigner de leur pensée. C’est le sens de sa réponse, instinctive." Comment, alors, avancer malgré tout ? "Naturellement, les joueurs aimeraient que leur environnement proche, leur staff, les journalistes, les supporters tendent comme eux vers l’avenir. Mais ce n’est pas possible, ça n’existe pas. Il faut l’accepter que ça bouge autour de vous, plus ou moins favorablement. Cela fait partie du processus d’acceptation."

Pour l’instant, les Bleus n’ont qu’un pansement sur la plaie

Pour "avancer malgré tout", Fabien Galthié a vite choisi son axe de communication : minimaliste, à ce sujet, pour activer au plus vite le temps de l’oubli. Dans un long entretien accordé dans nos colonnes le 27 novembre 2023, il martelait à trois reprises cette idée d’un deuil minimaliste, évitant une introspection trop violente : "il ne faut pas non plus se faire trop mal. Les faits suffisent" Toujours cette idée de ne pas raviver la plaie. "Ce que je dis aux joueurs et au staff, c’est qu’il ne faut pas trop creuser, sinon on va creuser un trou dont rien de bon ne ressortira." De prime abord, cela a interrogé et donné l’impression que le sélectionneur faisait l’économie d’une analyse pourtant nécessaire de l’échec mondial.

Pour sa défaite la plus large à la tête du XV de France, Fabien Galthié a mis en avant le scénario, et notamment le fait que son équipe se retrouve rapidement en infériorité numérique, pour justifier le revers subi. Mais pas seulement...



C’est aussi ce qui ressortait du debrief tactique, pour le moins léger, où il était surtout question de malchance, de détails et "d’expected points" (traduisez : points qui auraient dû être marqués au regard des données statistiques, NDLR), pour prouver que les Bleus avaient fait ce qu’il fallait puisque, les statistiques le disent, ils auraient dû gagner. Denis Troch fait une autre lecture de ces propos. "Il y a un temps pour tout et un environnement pour tout. Dire une colère à ciel ouvert n’est pas forcément la bonne solution. La clamer dans les médias n’est pas toujours bénéfique. Quand on souffre d’une douleur, soit on met un pansement, soit on soigne la douleur. Quand on veut avancer rapidement, on met un pansement. Il faut d’abord protéger la plaie pour éviter que, quand quelqu’un met le doigt dessus, cela fasse trop mal. Et travailler à plus long terme sur le fond pour soigner la plaie, ne plus seulement la protéger. Après la Coupe du monde, Galthié a d’abord voulu protéger la plaie mais sur le fond, je ne peux pas imaginer un seul instant qu’il ne cherche pas à traiter le problème, à soigner le mal."

Soigner le mal, les Bleus s’y attellent sous la houlette de leur cellule de préparation mentale et de son patron, Mickaël Campo, chercheur en psychologie. Les deux premiers jours de cette semaine (lundi et mardi) seront d’ailleurs partiellement consacrés à ses domaines de compétence, au travers d’ateliers "mindfullness*", définis comme suit : "Être attentif à tout ce qui est éprouvé dans l’instant présent : perceptions sensorielles, pensées, émotions…". En clair, exprimer enfin clairement et sans peur ce qu’ils ont sur le cœur et "vider le sac à dos". Visiblement, il y en a besoin…

* pleine conscience