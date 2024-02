Grâce à sa victoire, bonifiée qui plus est, face au XV de France, l'Irlande est devenue l'immense favori à sa propre succession.

Cela a été dit, écrit, lu et entendu : ce France-Irlande à Marseille, en ouverture du Tournoi des 6 nations 2024, étant une finale avant l’heure. "Avant l’heure" parce qu’elle ne décerne évidemment aucun titre, aucun trophée à placer sur l’étagère ; "finale" parce que cette rencontre inaugurale, classée "hors catégorie", mettait aux prises les deux derniers vainqueurs de la compétition, les deux derniers chelemards aussi, et surtout les deux nations dominantes du vieux continent depuis cinq bonnes années. Respectivement positionnés numéros 1 et 2 mondiaux avant la Coupe du monde (classement World Rugby), l’Irlande et la France devait offrir un spectacle acharné jusque dans ses dernières secondes. Et puis ? De match, il n’y a pas vraiment eu (17-38). L’Irlande était trop forte, ou la France était trop faible. Certainement un peu des deux.

Wilkinson : "L’Irlande a une telle aura, tu la sens à 100 mètres !"

Les hommes d’Andy Farrell affirment une seconde fois leur supériorité sur ceux de Galthié, après la nette victoire il y a un an, à Dublin, dans ce même Tournoi (32-19). Pour la même issue ? S’il reste du chemin à parcourir et quatre rencontres à disputer, leur horizon s’est très nettement dégagé, au soir de cette victoire sans appel. La victoire "5-0" glanée à l’extérieur (bonus offensif) y fait pour beaucoup. Leur programme à venir aussi : trois réceptions (Italie, pays de Galles et Ecosse) et un seul déplacement à Twickenham. Ce qui fera office de deuxième col hors catégorie, malgré un XV de la rose toujours à la recherche de son meilleur rugby. Les Anglais pourraient-ils être les bourreaux des rêves irlandais de deuxième grand chelem ? La légende Jonny Wilkinson y croit difficilement : "Avoir marqué moins d’essais que les Italiens n’est pas un bon signe, malgré un très bon début de seconde période" s’inquiétait-il au coup de sifflet final du match. "L’Irlande, elle, a été incroyable. Cinq essais à l’extérieur, et à la France ! […] Cette Irlande, tu vois que chaque semaine, elle se prépare pour être tout en haut. Ils ont cette confiance, une telle aura, tu la sens dès qu’ils entrent dans le stade. Tu la sens à 100 mètres ! C’est là que l’Angleterre devra arriver." Ce qui induit qu’elle en est loin. Comme l’Ecosse, qui semble l’autre nation la mieux placée pour contrer les plans de "Farrell’s boys", les Anglais devront redoubler d’intensité et maintenir l’effort pendant quatre-vingts minutes s’ils veulent mettre l’ogre à genoux. Bon courage.