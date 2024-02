Rigoureux, dominants et sûrs de leurs forces, les coéquipiers de Peter O’Mahony ont prouvé à Marseille que l’équipe nationale irlandaise restait bel et bien la meilleure sélection de l’hémisphère Nord.

Il y eut, d’abord, ce que l’on vit en direct : 5 essais pour la plupart magnifiques, une supériorité physique évidente et cette machinerie qui se grippe rarement, pour ne pas dire jamais. Il y eut, aussi, ce que révélèrent dans la foulée les statistiques propres à la domination irlandaise face au XV de France : 22 défenseurs battus, 6 franchissements clairs, 100 % de réussite en touche et 84 % de plaquages réussis. Tout ça vous classe une équipe, n’est-ce pas ? Et de toute évidence, l’Irlande fut quasiment aussi forte vendredi soir à Marseille qu’elle ne l’avait été quelques semaines plus tôt en Coupe du monde, soit au temps béni où elle tranchait à Saint-Denis les gorges de ceux qu’on appellerait, bientôt, "les doubles champions du monde sud-africains". On dit "quasiment aussi forte" parce que si certains de nos glorieux confrères irlandais semblèrent à Marseille totalement succomber au charme de Jack Crowley, le jeune demi d’ouverture du Leinster, on eut de notre côté bien des difficultés à partager leur emballement de façon pleine, tant on eut du mal à imaginer Johnny Sexton saccager un tir au but à quarante mètres des perches françaises ou massacrer un temps fort des Diables Verts par un coup de pied de coucou dans l’en-but tricolore…

Ne nous faîtes pas dire ce que l’on n’a pas dit : il est évident que ledit Crowley fit sur ce premier grand rendez-vous de sa carrière une impression plutôt honnête dans ses tirs au but ou sa conduite du jeu, la passe décisive qu’il délivra en première période à son deuxième ligne Tadgh Beirne en étant la plus belle illustration. Mais comme il est tout aussi évident que le jeune ouvreur du Leinster fut pourtant, avec son pilar Andrew Porter, le Diable Vert le plus neutre du dernier France-Irlande.

Jack Crowley, oui mais…

À ce sujet, notre chroniqueur Richard Dourthe nous confiait dimanche matin : "Jack Crowley, je lui mets un bon 14/20 sur ce match mais il est encore à des années-lumière de ce qu’incarnait Johnny Sexton dans le système de jeu irlandais. Malgré l’absence de leur meneur de jeu historique, le schéma irlandais est resté le même, la mécanique n’a jamais été grippée ou presque". Et le petit chameau de conclure : "Si l’Irlande a pu vendredi soir conserver son niveau de jeu, c’est parce que chez elle, le collectif est plus important que l’individu ; parce que des joueurs peuvent manquer à des postes clés sans pour autant menacer l’équilibre global de la sélection. Était-ce le cas pour l’équipe de France, vendredi soir ?" Poser la question, c’est y répondre et on ne reviendra pas sur les dommages qu’occasionnèrent, en nos rangs, les absences concomitantes de Thibaud Flament dans la cage ou, plus encore, d’Antoine Dupont au poste de demi de mêlée.

Enfin, à la question de savoir si Peter O’Mahony et ses coéquipiers sont oui ou non portés par un supplément d’âme depuis que leur sélectionneur, Andy Farrell, a également été nommé à la tête des Lions britanniques et irlandais, on serait enclin à répondre par l’affirmative, tant Bundee Aki (34 ans le 7 avril prochain) avait vendredi soir tout l’air d’un mec prêt à mentir sur son âge, pour disputer, à l’été 2025, la prochaine tournée des Lions en Australie…