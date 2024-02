Impressionnant ces dernières semaines avec l’Union Bordeaux-Bègles au centre, son poste de prédilection, Yoram Moefana sera titulaire sur l’aile gauche ce vendredi. Un choix notamment dicté par ses incroyables qualités athlétiques. Explications.

Sur le papier, c’est un gage de succès : Yoram Moefana a été titularisé à six reprises à l’aile en équipe de France pour un bilan de six victoires. Il a notamment battu l’Australie et l’Afrique du Sud à ce poste, ou s’est imposé en Écosse et au pays de Galles. Ce vendredi, pour entamer l’acte II de l’ère Galthié, le Bordelais sera de nouveau aligné dans cette position.

Et c’est une petite surprise en soi, puisque son coéquipier en club, Louis Bielle-Biarrey, avait gagné sa place en cours de Coupe du monde et, il y a encore deux semaines, partait avec le dossard de favori pour accompagner Damian Penaud face à l’Irlande. Finalement, "LBB" sera remplaçant, sur un banc en "6-2" (six avants et deux trois-quarts) où il sera également chargé de couvrir le poste d’arrière en cas de pépin avec Thomas Ramos.

Alors, pourquoi ce choix de décaler encore une fois Moefana ? Avec l’UBB, l’ancien Columérin n’a plus démarré un match à l’aile depuis le 17 septembre 2022. Mais, en sélection, il y avait évolué en août dernier, lors du match de préparation contre les Fidji, mais aussi en cours de rencontre lors du fameux quart de finale de Coupe du monde perdu contre l’Afrique du Sud. Mais, outre les repères qu’il peut avoir à ce poste avec les Bleus et la volonté de conserver l’association Danty-Fickou au centre, cette option est dictée à la fois par les récentes performances du joueur (très en vue lors de la séance à haute intensité jeudi dernier) et par une dimension stratégique.

"C’est le résultat d’une réflexion avec le staff", n’a pas caché Fabien Galthié. Patrick Arlettaz, nouveau responsable de l’attaque tricolore, argumente : "Yoram Moefana et Louis Bielle-Biarrey présentent des profils très différents. Ils étaient en balance pour commencer. Yoram est très en forme avec son club ces dernières semaines. Puis, il a un potentiel physique évident, qui lui permet d’être dans la pénétration, le contest, l’enchaînement des tâches, notamment pour mettre la pression sur les rucks."

Arlettaz : "Bielle-Biarrey a un fort côté facteur X"

En clair, l’encadrement français s’est adapté au style de match qui semble attendre leurs troupes au Vélodrome, face à des Irlandais qui aiment conserver le ballon et imposer leurs interminables séquences, privilégiant ainsi les caractéristiques athlétiques de Moefana, lequel possède les cuisses les plus impressionnantes du Top 14. "Pour synthétiser, entre l’intensité combattue et l’intensité courue, on a choisi celle combattue pour débuter, résume Galthié. On se prépare à plaquer deux cents fois, à avoir deux cents phases de rucks défensives. On va présenter l’équipe de France la plus forte possible du moment." Ceci, sans minimiser le rôle à jouer par Bielle-Biarrey à en croire Arlettaz : "Il a un fort côté facteur X, avec de la vitesse et cette possibilité de finir les coups. Nous avons eu cette envie d’équilibrer contre une équipe qui nous proposera beaucoup de temps de possession. Il faudra résister à ça et, pour les finisseurs, être capable d’aller chercher ce match. Nous sommes dans cette logique."

Au-delà, c’est aussi l’occasion pour Moefana, maillon important du premier mandat de Galthié depuis ses débuts internationaux en novembre 2020, de définitivement prendre une autre dimension et de s’imposer comme un poids lourd de ce groupe pour les années à venir.