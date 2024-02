Plongé dans une mauvaise dynamique depuis deux mois, le CO vit une période délicat qui place le manager Jeremy Davidson sous pression. lequel a reçu cette semaine le soutien de son président.

Sur le papier, la situation sportive n’est pas forcément alarmante du côté du Castres olympique. Après un excellent début de saison, le club tarnais pointe actuellement à la septième place du classement de Top 14. Reste que la dynamique s’est quelque peu brisée depuis début décembre, avec sept défaites lors des dix derniers matchs, toutes compétitions confondues. Pire, alors que le stade Pierre-Fabre se veut une forteresse presque imprenable, le CO vient de s’y incliner deux fois d’affilée en Top 14, contre Perpignan (un revers, le 31 décembre, qui a fait très mal aux têtes) puis face à Clermont le week-end passé. Avant cette réception de l’ASMCA, le président Pierre-Yves Revol avait pourtant mis le staff et les joueurs face à leurs responsabilités, via un communiqué publié sur le site Internet du club : "Si tous les matchs ont bien sûr leur importance, celui-ci est déterminant, annonce Revol. Nous pouvons terminer la phase aller bien calés dans le top 6 ou le voir sensiblement s’éloigner et donc être exposés à la mauvaise pression, celle du bas de tableau."

Entrevue avec Revol programmée

Raté, puisque ses troupes se sont inclinées. Mais les prises de parole de l’ancien président de la LNR ne sont jamais anodines et lui assume la pression mise sur ses hommes : "Elle fait partie du jeu." Forcément, dans ce contexte, le déplacement à Pau samedi va revêtir une importance capitale. Que peut-il se passer en cas de nouvelle défaite au Hameau, qui placerait le CO dans la deuxième partie de tableau ? Difficile à dire à ce jour. N’empêche, la position du manager Jeremy Davidson semble avoir été fragilisée récemment. Arrivé dans le Tarn en février 2023, après l’éviction de Pierre-Henry Broncan, le technicien nord-irlandais est sous contrat jusqu’en juin 2025. Toute la semaine, le bruit a même couru dans le milieu qu’une entrevue entre lui et son président est programmée en début de semaine prochaine, quoi qu’il arrive à Pau. De quoi en conclure que Davidson serait sur la sellette ? Joint en milieu de semaine, Pierre-Yves Revol nous a assurés du contraire. "Je ne sais pas d’où peut venir cette rumeur, qui se propage à une vitesse folle et qui m’est revenue à plusieurs reprises aux oreilles, mais elle est fausse, nous a-t-il affirmé. On m’a aussi prêté des contacts avec Michael Cheika : pour être très clair, ce n’est absolument pas le cas." Autant dire qu’aucun changement à court terme ne semble prévu, même si Pierre-Yves Revol a déjà prouvé à plusieurs reprises par le passé, qu’il n’hésitait pas à provoquer un électrochoc s’il en ressentait le besoin pour son club.