En l’absence de Jonathan Sexton, c’est le jeune Jack Crowley qui va conduire l’attaque irlandaise à Marseille.

Pour la première fois depuis 2009, l’Irlande va disputer le Tournoi des 6 Nations sans Jonathan Sexton. La question de la succession du monarque dublinois a toujours été un sujet épineux sur l’île d’émeraude. Au gré de ses blessures, de ses nombreuses commotions et de son passage au Racing 92, le rugby irlandais a étudié plusieurs CV, comme celui de Joey Carbery (27 ans, 37 capes) ou de Ross Byrne (28 ans, 22 sélections), qui était d’ailleurs le numéro deux durant le Tournoi 2023 et fut sélectionné pour la Coupe du monde mais il ne joua qu’une mi-temps contre les Samoa sans même se montrer à son avantage.

Un temps de jeu qui confirmait déjà la tendance : l’héritier de Sexton était Jack Crowley, meneur de l’attaque du Munster. Malgré sa faible expérience internationale (il compte aujourd’hui 9 capes), Andy Farrell l’avait testé l’été dernier (deux titularisations en trois matchs) et l’avait jeté dans les grandes batailles irlandaises durant le Mondial comme les matchs de poule contre l’Afrique du Sud et l’Écosse.

Farrell : "Jack a beaucoup appris de Jonathan"

Pas de surprise donc de le voir titulaire face à la France à Marseille. Et selon les dires de Farrell, le môme de Cork a plutôt bien appréhendé ses premiers pas dans son rôle de nouveau leader de jeu du XV du Trèfle : "C’est un gosse qui a confiance en lui Jack, le voir prendre les commandes de l’équipe durant notre stage de préparation est une des choses qui m’ont le plus impressionné", a assuré le sélectionneur mercredi, tout en reconnaissant la difficulté de la tâche : "C’est dur pour les jeunes joueurs. Surtout pour ceux qui jouent à ce poste mais il aime ces responsabilités. Cela s’est vu dans son approche des semaines d’entraînement. De toute évidence, il a beaucoup appris de Jonathan (Sexton) dans ce domaine."

Farrell assure d’ailleurs que son équipe n’est pas "Sexton dépendante", et qu’il travaille depuis de longues années à sa succession : "Cela fait quatre ans que l’on s’applique à ce que d’autres joueurs que Jonny prennent des responsabilités. Cela n’a pas toujours été facile, mais aujourd’hui j’ai le sentiment que la conduite de notre équipe ne dépend plus que de notre demi d’ouverture."

Il faut dire que le minot du Munster sera plutôt bien entouré, avec Jamison Gibson-Park et ses 30 sélections à la mêlée, Bundee Aki et ses 52 capes à ses côtés, et ses gardes du corps personnels, les flankers Peter O’Mahony (101 sélections) et Josh Van der Flier (57 capes), ou encore l’inusable Conor Murray (112 sélections) sur le banc des remplaçants. Bref, autant de "papas" capable de rattraper la moindre bévue du jeune Munsterman…