Sentiments partagés pour les deux équipes. Chacune peut se satisfaire du résultat, tout en nourrissant des regrets.

Invaincus à domicile depuis le début de saison (huit matchs, huit victoires), les Savoyards, engagés dans une suite de six rencontres consécutives sur la pelouse du Chambéry Savoie Stadium, attendaient un neuf sur neuf de leur confrontation avec les Audois qui, au final, en signant un dix sur dix (dix points inscrits dans les dix dernières minutes) ont fait basculer le duel vers une parité qui ne peut satisfaire personne. Chambéry reste invaincu sur ses terres… Mais c‘est un autre constat que tire le manager Cyril Villain : « Il y a de la frustration parce que nous étions en situation de nous imposer pour nous hisser pour la première fois de la saison dans le quatuor de tête. À un moment donné, avec quinze points d’avance et deux essais inscrits, nous pouvions même avoir d’autres ambitions. Et puis nous avons perdu le fil de notre match et laissé un rival direct prendre deux points chez nous. »

Comme au match aller…

Carcassonne est en effet venu chercher deux points précieux en Savoie, mais les Audois expriment eux aussi une forme de frustration en faisant référence « à l’essai refusé à Clément Fontaine alors que le score était de 18 à 8. Quand on revoit l’action à la vidéo, l’essai est valable. » Malgré cette décision, qui ne laissa pas le banc sans réaction, « Carca » n’a pas lâché l’affaire pour aller chercher un partage qui aurait même pu se transformer en victoire dans les ultimes secondes en mettant sous pression les Savoyards.

De fait, chacun s’en retrouve à camper sur ses positions, avec des sentiments, mais aussi des interrogations, partagées. Comment les Audois ont-ils pu être dominés durant près d’une heure avant d’afficher un tout autre visage ? Pourquoi les Savoyards ont-ils vécu le scénario inverse ?

Cyril Villain se veut pragmatique : « Pendant plus de cinquante minutes, nous prenons les initiatives, nous scorons et creusons un écart de quinze points et d’un coup, nous avons fait des fautes et commencé à subir. Le match a complètement basculé. Il n’y a pas à chercher des explications rationnelles, si ce n’est qu’à un moment, nous sommes devenus très approximatifs. Nous avons perdu nos ballons en touche et n’avons pas assuré nos sorties de camp. Toutes ces munitions ont redonné confiance à Carcassonne. Quand on parvient à combler un handicap de quinze points, on peut considérer que le match nul est un résultat positif. Ce qui n’est pas le cas quand, avec quinze points d’avance, on ne réussit pas à boucler le match. » Le manager savoyard affiche une frustration qui n’est pas sans rappeler celle déjà connue lors du match aller : « À Carcassonne, nous étions en situation de nous imposer jusqu’à la 78e minute et nous perdons. Encore une fois, face à cette même équipe, notre fin de match n’est pas maîtrisée. Malgré tout nous restons invaincus à domicile, mais… »

Ni Carcassonne, ni Chambéry n’auront le temps de s’attarder sur ce résultat mitigé. Les Audois vont enchaîner avec un troisième déplacement consécutif, à Massy, pour confirmer. Les Savoyards, quant à eux, auront droit à leur sixième match à la suite à domicile, face à Suresnes, pour entretenir leur invincibilité… mais pas que.