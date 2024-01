Conjugué à celui infligé à la grosse cylindrée albigeoise, le revers au passif de Suresnes contre les Bressans ouvre en grand les portes de la voie royale devant le promu.

Fort du bon vieux précepte selon lequel on n’est jamais aussi bien servi que par soi-même, le tout premier champion de France de Nationale 2 « nouvelle version » n’avait attendu après personne pour « faire le ménage » aux abords du tremplin menant au top 6. Avec, par exemple, ce coup très dur porté au concurrent direct blagnacais le mois dernier. Mais un autre coup, de pouce en l’occurrence car en provenance de l’extérieur, est toujours bon à prendre. Ainsi, Suresnes, qui avait pourtant les cartes en mains au coup d’envoi de ce seizième acte, a fait les frais du renouveau burgien. Plus exactement, les Franciliens se sont pris les pieds dans le tapis apporté en bord de Seine par Bourg-en-Bresse. Ils ne sont pas éliminés pour autant dans la mesure où Chambéry a été freiné dans son élan par de fabuleux Carcassonnais (18-3, puis 18-18 !) , mais les voilà tout de même en ballottage légèrement défavorable avant le match à ne manquer sous aucun prétexte, ce vendredi, en Savoie. En tout cas et pour en revenir aux Périgourdins, lorsqu’ils se rendront à leur tour dans l’Ain, ces mêmes protégés de Casadéi, Dubois et Ledevedec devront se souvenir de la mésaventure suresnoise et se dire qu’en face d’eux se présentera un adversaire au visage différent de celui du début de saison.

L’autre grand gagnant de cette deuxième session de l’année civile, c’est Bourgoin-Jallieu. Certes, la mainmise absolue sur le leadership nord-isérois ne faisait même pas l’ombre d’un doute depuis belle lurette. Et l’infortunée lanterne rouge viennoise n’en a pas fini avec sa série en cours. En attendant, les récents tombeurs de… Périgueux (tiens, tiens !) peuvent encore espérer inverser la tendance encore à l’avantage, à ce jour, qui de Chambéry, qui de Suresnes.

Tarbes glisse vers les abysses

Pour le reste, les résultats entérinés ne correspondent en rien à la surprise du chef étoilé. Tarbes a ainsi vu trente-six chandelles lors de son déplacement sur la Côte-d’Azur. Rien de bien inquiétant, dans la mesure où l’unique objectif des Bigourdans est de laisser une équipe et une seule derrière eux. Laquelle formation pourrait bien être Massy. Les Essonniens avaient pourtant l’opportunité de se relancer face à un hôte n’ayant quasiment rien à craindre ni à espérer. Du moins, à ce jour. C’est loupé, et l’ombre de « l’access match » se fait de plus en plus menaçante, calendrier « coton de chez coton » à venir. Enfin, Narbonne a emboîté le pas à son voisin en s’exportant en grande pompe (lire page suivante) en banlieue toulousaine.