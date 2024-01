Dans l'entretien exclusif qu'il nous a accordé, le sélectionneur a évoqué le premier match du Tournoi des 6 Nations et le choc face à l'Irlande. Sur la composition d'équipe, Fabien Galthié annonce (presque) la titularisation de Maxime Lucu et la première sélection d'Emmanuel Meafou.

Fabien Galthié a déjà une idée très précise de la composition d’équipe qui affrontera l’Irlande en ouverture du Tournoi des 6 Nations, le 2 février prochain à Marseille. Au fil de l’entretien réalisé mercredi, il confiait ainsi : "Il est normal que l’équipe ayant perdu d’un point face à l’Afrique du Sud redémarre ensemble. On a perdu ensemble. On repart au combat ensemble. […] Il n’y aura donc pas de grande surprise sur le 15 de départ." De fait, seul Antoine Dupont, indisponible en raison de son engagement avec France 7, et Thibaud Flament, actuellement blessé, manqueront donc à l’appel au Vélodrome. Mercredi midi, le sélectionneur national poursuivait même ainsi : "Emmanuel Meafou, il prend de la place. Il y a de fortes chances qu’il ait le maillot. Louis Bielle-Biarrey, il prend de la place. Il y a de fortes chances qu’il ait le maillot." En clair ? Une charnière formée par Maxime Lucu "qui monte d’un cran et intègre aujourd’hui le groupe des leaders" (avec Julien Marchand, Grégory Alldritt, Charles Ollivon, Gaël Fickou, et Anthony Jelonch) et Matthieu Jalibert.

Lire aussi : L'entretien exclusif avec Fabien Galthié

Meafou titulaire, Cros préféré à Jelonch ?

Pour la paire de centres, Jonathan Danty et Gaël Fickou retrouveront leurs repères malgré l'arrivée en fanfare de Nicolas Depoortere dans le groupe, "en très grande forme" selon les dires du sélectionneur. Emmanuel Meafou sera associé à Cameron Woki dans la cage, Gregory Alldritt, Charles Ollivon et François Cros (qui pourrait être préféré à Anthony Jelonch) en troisième ligne, Uini Atonio - "le meilleur pilier droit français (qui) démarrera donc face à l’Irlande - couplé aux Toulousains Cyril Baille et Peato Mauvaka sur la ligne de front, Thomas Ramos à l’arrière et la doublette bordelaise (Louis Bielle-Biarrey et Damian Penaud) sur les ailes. De quoi envisager le premier choc sereinement, n’est-ce pas ?

Le 15 probable contre l'Irlande :

15. Ramos ; 14. Penaud, 13. Fickou, 12. Danty, 11. Bielle-Biarrey ; 10. Jalibert, 9. Lucu ; 7. Ollivon, 8. Alldritt (cap), 6. Cros ; 5. Meafou, 4. Woki ; 3. Atonio, 2. Mauvaka, 1. Baille.