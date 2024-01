Vous y croyez, vous, à l’apprentissage par l’échec ? La question mérite d’être posée à la lueur de cette rencontre disputée par une équipe remaniée du Stade français face à l’ogre du Leinster. Et pour cause. Le staff technique du Stade français, après deux défaites dans la compétition, avait fait le choix d’envoyer au feu des jeunes comme l’arrière Léo Monin (21 ans) ou encore le trois-quarts centre Noah Néné (19 ans), première titularisation dans le monde professionnel. Résultat ? Il n’y a pas eu photo.

Certes, les jeunes stadistes ont bien tenté de résister. Mais ça n’a pas duré. Ils ont subi les vagues irlandaises, encaissant sept essais et prenant en pleine face l’écart gigantesque séparant les deux équipes. Plus de quarante points encaissés devant plus de 40 000 spectateurs, inévitablement, ça marque. Force est donc de s’interroger : le staff a-t-il fait le bon choix ? Les arguments de Laurent Labit sont recevables. L’ancien entraîneur de l’attaque du XV de France entend permettre à ses joueurs de progresser, de mesurer ce qui les sépare du très haut niveau. Certes. Mais, mentalement sont-ils prêts à se relever d’un tel échec ? "Je ne perds jamais, soit je gagne soit j’apprends ", disait Nelson Mandela.

Ce tantra est souvent repris par les sportifs de haut niveau. Les Soldats roses en feront-ils une maxime ? Sans doute seraient-ils inspirés de lire les écrits de Tal Ben-Shahar, professeur de psychologie à Harvard. Ce dernier conçoit l’échec de manière positive. "Pour améliorer son taux réussite, il faut d’abord doubler son taux d’échec, dit-il. Si l’on n’apprend pas à échouer, on ne peut pas apprendre à réussir." Leçon retenue ?