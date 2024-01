Ce lundi 8 janvier, Charles Ollivon, troisième ligne du RCT et du XV de France a reçu l'Oscar Midi olympique. À cette occasion il revient sur le premier titre de sa carrière avec Toulon ainsi que sur la cicatrice qu'a laissé cet échec en quart de finale de la Coupe du monde...

Quels sentiments ressentez-vous en recevant cet Oscar Midi Olympique ?

Les récompenses individuelles sont toujours particulières dans un sport comme le rugby. Forcément, ça fait toujours plaisir et c’est toujours un honneur. Cette distinction récompense les efforts que j’ai pu faire à titre individuel mais aussi les efforts de mes équipes que cela soit en club et en équipe nationale. Je suis fier de le recevoir. Il y a bien évidemment une pensée aux copains des terrains.

Que retiendrez-vous de cette année 2023 ?

On savait que ce serait une année pleine et une année chargée à tous les niveaux, que ce soit en club ou en équipe nationale. Il me reste beaucoup de souvenirs. C’est une année pendant laquelle je me suis régalé. À Toulon, on a eu la chance, enfin, de remporter la Challenge Cup. Avec l’équipe de France, il s’est passé ce Tournoi de 6 Nations et cette Coupe du monde (il souffle)… J’ai tellement de souvenirs en tête sur certains matchs. Je ne vais pas vous mentir, on aurait aimé que cette année se finisse d’une manière différente avec l’équipe de France. Néanmoins, je veux avant tout retenir les bons souvenirs de 2023.

Êtes-vous superstitieux ?

Comme une grande partie des joueurs, j’ai été superstitieux pendant un long moment, mais je ne le suis plus du tout. J’ai arrêté de l’être à la suite de mes blessures à l’épaule.

Après plusieurs échecs en finale avec Toulon, vous avez enfin gagné un titre dans votre carrière…

C’est vrai ! Ça fait plaisir de porter un trophée à ce club. Ça fait plaisir pour les copains, pour le groupe et pour les supporters. Ce titre est important pour le club, pour le président. J’insiste, mais c’était important de se payer après de nombreuses années où l’on a échoué lors de plusieurs finales. On a enfin validé tous les efforts effectués et ça nous amène sur cette saison. Il faut avoir d’autres ambitions et des objectifs encore plus élevés.

Comment vivez-vous avec la cicatrice de la Coupe du monde ?

Pour être honnête, je pense encore souvent à ce quart de finale… C’est quelque chose qui va nous suivre toute notre vie ! Tous les membres du groupe en sont parfaitement conscients. On a travaillé, on a donné. Comme je l’ai déjà dit : je n’ai pas de regret. Je ne veux pas que les gens le prennent dans le sens où l’on dit de moi : "Il s’en fout." Ce n’est pas ça. Je ne l’oublierai jamais, mais je ne veux pas vivre avec des regrets pendant des années. La raison est simple : le groupe a tout donné. En revanche, la cicatrice restera pour toujours. Pour la suite, je dois vivre avec ça et l’appréhender au mieux. C’est un travail de tous les jours.

Nous sommes encore en janvier. Qu’est-ce qu’on peut vous souhaiter pour 2024 ?

Un titre ! Ça sera déjà beaucoup pour cette année. Après, à titre collectif, je souhaite une bonne santé à tout le monde.