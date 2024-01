Comme face à Cardiff ou aux Harlequins, les Stadistes ont encore collé sept essais à leurs adversaires et fait le plein au classement. En mode Champions Cup, cette équipe est intenable.

Alors que les Toulousains avaient déjà inscrit sept essais contre Cardiff lors de leur première sortie en Champions Cup cette saison, puis encore sept lors de la victoire magistrale aux Harlequins, la question s’est posée lorsqu’Antoine Dupont a marqué le quatrième du soir à la 46e, synonyme de bonus offensif : "Et s’ils en plantaient encore sept ?" Bingo. Emmanuel Meafou a fini par régler le tarif maison (ou "européen") dans les arrêts de jeu. Le bilan mathématique est assez dingue dans la compétition : trois matchs, trois succès, 21 essais inscrits, 147 points marqués et trois bonus récoltés pour un sans-faute au classement (quinze sur quinze). Inutile de dire que le Stade toulousain est déjà qualifié pour un huitième de finale, cela relève de l’évidence. Mais, avant de se projeter sur la suite, il convient de ne pas sous-estimer l’immense performance réalisée en Ulster, qui avait battu le Racing 92 le mois dernier, gagné au Leinster deux semaines plus tôt et s’avançait comme un épouvantail de cette Champions Cup. Samedi, les Nord-Irlandais n’ont pas fait le poids, notamment face à un terrifiant pack toulousain. "On a tout de suite senti que nous avions une grosse puissance sur le paquet d’avants, en conquête ou dans le jeu, note Antoine Dupont. Autour des rucks, on a dominé chaque contact. On avait des pénalités ou des espaces à jouer. Derrière, tout est plus facile." Dans le sillage des Mauvaka, Meafou ou Jelonch, lui et les siens ont imprimé le rythme du match. Surtout, cela a permis aux Stadistes d’imposer feuille de route. "On savait que, dès qu’on prendrait le score, eux seraient dans l’obligation de s’exposer et jouer un rugby qui nous va bien, détaille Mola. Derrière, on les a contrés. Jusqu’à 55e, la stratégie a été cohérente. […] Mais, même si je vais vous surprendre, je voudrais faire prendre conscience aux joueurs que leur vrai niveau est loin d’être atteint. Ce n’est pas de la méthode Coué mais, avec un peu plus d’application sur des choses basiques, je suis convaincu qu’on peut faire mieux dans nos intentions et notre précision. Même s’il y a des fulgurances et si j’ai la chance d’entraîner des joueurs exceptionnels, il y a beaucoup, beaucoup de marge."

Mola : "Ne compter que sur nous"

Cette nouvelle démonstration offre en tout cas aux Toulousains un contexte favorable. S’ils font encore le plein contre Bath dimanche, ils auront l’assurance de recevoir jusqu’à une éventuelle demi-finale. "On voulait ne compter que sur nous, note le manager. Il faut prendre les points quand tu es en mesure de le faire, ce qui donne la possibilité d’avoir notre destin en mains." D’autant que son équipe a payé pour apprendre. L’an passé, elle avait "oublié" un bonus offensif qui lui tendait les bras à Sale, ce qui l’avait contraint à se déplacer au Leinster en demie. Avec le résultat que l’on sait… "On y a tous pensé dans la préparation, avoue Dupont. On l’a évoqué on sait que ce point nous a coûté très cher. Cette année, on a envie de ne laisser aucun point en route. Là, au vu du match, on a senti que nous étions capables de marquer ces quatre essais, ce qu’on a su faire assez rapidement." Aussi parce que les objectifs sont grands dans cette Champions Cup, ce qui se traduit par des festivals offensifs à sept essais. Dupont ne le cache pas : "Ici, il y a toujours eu une appétence pour cette compétition, que nous n’avons gagnée qu’une fois avec cette génération. Il y a une excitation, une envie et un enthousiasme qui sont particuliers."