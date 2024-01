En grande difficulté en top 14, les Rhodaniens ont paradoxalement une grosse carte à jouer en Champions Cup. De quoi légitimement se poser des questions…

Le paradoxe pourrait prêter à sourire, qui pourrait même à en écouter les Cassandre ressembler à un cadeau empoisonné, mais c’est un fait : en cas de victoire face au Connacht samedi après-midi, le Lou sera mathématiquement qualifié pour les quarts de finale de la Champions Cup. Mieux : en cas de résultats favorables – tout sauf impossibles – sur les autres terrains de la poule (comme une victoire de Bristol sur les Bulls et une autre de l’UBB face aux Saracens, par exemple), les Rhodaniens pourraient même se déplacer chez les Saracens pour jouer la première place de la poule, synonyme d’une phase finale disputée à domicile jusqu’aux demies… Utopique ? Pas franchement, pour tout dire, et il semble ainsi évident que si les Lyonnais s’avéraient confortablement installés dans le ventre mou du championnat, ceux-ci auraient jeté toutes leurs forces dans la bataille, sans hésitation.

A lire aussi : Vidéo. Top 14 - "Lyon a totalement baissé les bras pendant la rencontre"

Le problème ? Il réside évidemment dans cette actuelle 13e place occupée par le Lou dans son championnat domestique, et surtout de la perspective de la cruciale réception de Perpignan au Matmut Gerland le 27 janvier. De quoi forcément inciter le staff à un brin de prudence par rapport à cette quinzaine européenne pourtant si alléchante sur le papier, la priorité des priorités consistant évidemment à assurer au plus vite le maintien dans l’élite… "Il ne faut surtout pas se tromper, il est évident que nous concernant, l’urgence doit aller au championnat", nous glissait à ce sujet Léo Berdeu.

Perpignan, la vraie urgence

Oui… Sauf que la compétition demeure la compétition, et qu’au vu des efforts déployés chaque saison pour accéder au top 6 et disputer la Champions Cup, il demeurerait dommage d’y figurer sans chercher à faire la meilleure figure possible. De quoi nuancer la problématique de départ, sachant qu’il reste au Lou pas moins de huit réceptions (contre six déplacements) pour assurer sa place en Top 14 d’ici la fin de la saison, et que l’infirmerie va bien finir par se vider d’ici le printemps… Voilà pourquoi, pour maintenir une bonne dynamique à Gerland autant que pour aller une qualification en Champions Cup, Fabien Gengenbacher et son staff devraient couper la poire en deux, en alignant la meilleure équipe du moment ce samedi à Gerland puis de procéder à un turnover conséquent la semaine prochaine aux Saracens. Histoire de recevoir l’Usap dans les meilleures conditions possible, et de mieux savoir d’ici trois semaines à quoi s’en tenir pour le futur…