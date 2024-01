En s'imposant face au Stade français, le Rugby Club toulonnais a une nouvelle fois glané de précieux points se retrouvant à la troisième place du classement et poursuivant son bon début de saison. Ce RCT semble alors plus que jamais en capacité de se hisser en phase finale.

À Besagne, aucun ne veut le crier trop fort sur la place jouxtant Mayol. Le port préfère également rester silencieux, éloignant ainsi la guigne. Et pourtant, osons le dire, le RCT est, quasiment à mi-chemin, sur les rails d’un "exploit" : se qualifier pour la phase finale du Top 14, ce qui serait une première depuis 2018. Les guillemets demeurent de rigueur tant l’investissement de Bernard Lemaître est conséquent depuis son arrivée à la barre. C’est plutôt même, dans un sens, une anomalie à réparer.

Dans un match sans grande envolée, diablement âpre, Toulon a "remporté un bras de fer" face au Stade français, dixit Ollivon. Le même qu’il aurait probablement perdu lors des derniers exercices, où Mayol ressemblait plus à un château de cartes qu’à une véritable forteresse.

Des choses se passent en interne. Le club a envie d’avancer

Ce nouvel allant, symbolisé par la hargne et l’intransigeance de Pierre Mignoni, plaît au capitaine varois : "Il y a beaucoup de choses qui ont évolué depuis plus d’unan. Le club a pris un virage, je pense que c’est le bon. Des choses se passent en interne. Le club a envie d’avancer. Les joueurs ressentent que le club va dans la bonne direction. On a évolué dans notre mentalité au sein du groupe. Elle est meilleure que l’an dernier. On travaille mieux. Je ne pense pas qu’il y a un écart énorme mais c’est mieux. Même si nous sommes sur le podium, on en veut plus. Ne pas se relâcher et être ambitieux. On doit davantage croire en ce que l’on fait. Il faut avoir conscience de ce que nous sommes capables de faire. On doit être conscient que l’on peut gagner. Encore plus ! On doit croire en nous. Ça a parfois manqué, même souvent. Aujourd’hui, nous avançons." Mais toujours en silence.