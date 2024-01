À propos de la libération des internationaux, une issue est imminente. Ce mardi soir, le comité directeur de la Ligue nationale de rugby, réuni en urgence autour de son président René Bouscatel, devrait donc entériner le groupe des 34 joueurs initialement souhaité par Fabien Galthié. Sous quelques conditions, toutefois…

Dans les négociations qui entourent depuis quelques semaines la libération des internationaux, la tension avait probablement atteint son climax en début de semaine. Membre du comité de pilotage, le manager du RCT Pierre Mignoni n’avait pas hésité à hausser le ton sur ce même site : "Pour moi, on a tout fait pour l’équipe de France pendant quatre ans. Pendant quatre ans, on a donné beaucoup de choses à l’équipe de France. On pense que c’était normal. Aujourd’hui, on va continuer à donner à l’équipe de France, mais on ne peut pas affaiblir nos clubs. On gère nos internationaux comme on le peut, on le fait du mieux possible, a appuyé le manager varois. On n’a pas besoin de Pierre, de Paul ou de Jacques pour gérer ça. On nous a fait une proposition (pour gérer les internationaux, NDLR), ce n’était pas acceptable. Point barre !"

De toute évidence, la réunion ayant regroupé les représentants des clubs du Top 14 jeudi soir a été concluante, et enfin permis d’avancer, la FFR ayant répondu favorablement aux desiderata des clubs. Selon nos informations, une réunion en session d’urgence du comité directeur de la Ligue nationale de rugby se tiendra donc ce mardi 2 janvier à 19 heures, qui aura comme ordre du jour unique l’aménagement de la convention FFR-LNR concernant le Tournoi des 6 Nations 2024 ainsi que la tournée d’été en Argentine. Mais vers quoi se dirige-t-on, alors ?

Six joueurs relâchés le mercredi soir

Sauf catastrophe, le sélectionneur national Fabien Galthié pourra comme il l’avait souhaité au début des négociations compter sur un groupe de 34 joueurs afin de disputer les prochaines parenthèses internationales. Parmi eux, six seraient "relâchés" par le staff des Bleus le mercredi soir avant de retrouver leurs clubs respectifs et pourraient être alors remplacés au sein du groupe France - et dans l’unique but de réaliser les séances en opposition - par des espoirs de l’Ile-de-France (Racing 92, Massy, Stade français…) ou des moins de 20 ans disponibles.

19 joueurs protégés plutôt que 23 entre deux matchs du Tournoi

Par ailleurs, concernant les deux semaines sans match du prochain Tournoi des 6 Nations, soit les week-ends du 17 février et du 2 mars, les clubs souhaitaient obtenir davantage de latitudes pour faire évoluer les internationaux pas ou peu utilisés en sélection. Ainsi, alors que 23 joueurs étaient systématiquement protégés ces quatre dernières années, les représentants du Top 14 ont proposé que seulement 19 puissent l’être dans la future convention, laissant la possibilité aux quatre joueurs ayant engrangé le moins de temps de jeu avec les bleus d’être disponible pour leur club le week-end suivant. Une proposition qui, contrairement à ce que l’on aurait pu penser, aurait reçu un écho positif de la part du staff des Bleus et des dirigeants fédéraux, laissant la porte ouverte à un accord imminent, qui pourrait être officialisé dans le courant de la semaine. Il faut dire que le temps pressait puisque Fabien Galthié devrait annoncer le 16 janvier le groupe des 34 joueurs appelés à préparer le match d’ouverture contre l’Irlande, le 2 février à Marseille.