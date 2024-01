Invité de Comme à confesse, Jean-Pierre Rives se confie sur son passé de joueur et de capitaine. Il nomme aussi les joueurs qu'il a admiré quand il était encore joueur et qu'il admire encore.

Jean-Pierre Rives est l'un des visages, des noms les plus marquants de l'histoire de rugby français. Vainqueur du fameux grand chelem de 1977 avec l'équipe de France et seulement 14 autres coéquipiers pour toute la compétition, il a aussi remporté celui en 1981. 59 sélections sous le maillot bleu aux compteur, "Casque d'or" en a été capitaine à 34 reprises. Avant de partir au Racing club de France, il fut joueur du Stade toulousain avec qui il sera finaliste du championnat de France en 1980. Il arrêtera son immense carrière en 1985. Légende absolue, il avait aussi ce verbe et a offert quelques phrases devenues cultes comme “Le rugby, c'est l'histoire d'un ballon avec des copains autour et quand il n'y a plus de ballon, il reste les copains."