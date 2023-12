Plombés par une vingtaine d’absences, les lyonnais ne devront pas flancher face au MHR, sous peine d’intégrer pour de bon la course au maintien.

Si les fêtes de fin d’année n’apportent chez une frange de la population jamais que des idées noires, le Lou n’a aucune intention de virer définitivement dans la dépression. Et pourtant, après la déculottée subie la semaine dernière du côté de Bordeaux (une bien mauvaise tradition qui se vérifie depuis bientôt 10 ans), le Lou ne se retrouve pas ailleurs qu’au pied du mur. En cas de victoire face à Montpellier ? Oh, la sinistrose ne sera pas définitivement chassée, bien sûr, les Rhodaniens collant simplement au ventre mou. Mais en cas de défaite face à des Montpelliérains en plein renouveau et sur une série de trois victoires, les hommes de Fabien Gengenbacher se retrouveront ni plus ni moins qu’à 4 au classement britannique, c’est à dire en danger direct pour le maintien.

Pas de quoi placer le nouveau manager du Lou en danger, lui qui a d’ores et déjà reçu le soutien public de son président, mais de quoi faire tâche pour un club qui, faut-il le rappeler, a terminé la saison dernière à la troisième place du classement général, fut-elle franchement flatteuse… "Nous sommes une équipe dangereuse, mais pas difficile à battre, surtout lorsque nous évoluons à l’extérieur (1 point pris sur 30 posssibles, N.D.L.R.), convenait dans la semaine Gengenbacher. Il ne faut pas se voiler la face, ce serait manquer de respect aux équipes que l’on va rencontrer et manquer d’humilité par rapport à ce que l’on a fait jusque là, même si nous nous sommes pour l’heure déplacés six fois en dix journées. Clairement, l’objectif est de gagner samedi, dans un contexte d’urgence face à une équipe qui, elle , s’est conditionnée depuis quelque temps à jouer le maintien et a réussi une grosse performance la semaine dernière."

Romain Taofifenua, l’absence de trop ?

Le pire ? Il est que dans cette rencontre où l’urgence consistera en premier lieu à se montrer fort sur les bases de ce jeu (lesquelles correspondent, soit dit au passage, aux points forts de Montpelliérains qui se sont attachés à se reconstruire sur leur puissance au niveau des avants), les Lyonnais devront se débrouiller sans leur homme fort Romain Taofifenua, expulsé à Bordeaux pour un plaquage non maîtrisé (le même genre d’action qui n’avait, une semaine plus tôt, pas été sanctionnée par M. Adamson en Champions Cup). Une perte forcément conséquente puisque, s’il n’a pas toujours été brillant avec lui, le pack rhodanien semble comme orphelin – pour ne pas dire impuissant – en son absence, comme ce fut le cas à Oyonnax à la mi-novembre. L’absence de trop, ajoutée aux 19 autres forfaits sur blessure déjà recensés ? "Il y a pas mal de choses qui nous tombent dessus et qui ne tournent pas en notre faveur en ce moment. Au-delà des blessés et des faits de jeu, on a aussi perdu deux de nos leaders, Jean-Marc Doussain et Toby Arnold, ce qui n’est pas sans conséquence. Mais une fois ces constats effectués, ça ne sert à rien de s’apitoyer sur notre sort. Il faut, au contraire, accepter notre classement et devenir acteur de ce qu’on doit faire.."

Le Lou aura-t-il le caractère suffisant pour y parvenir, face à des Montpelliérains qui ont forcément flairé la bonne aubaine ? On le saura samedi soir même si, sur leurs terres, les Rhodaniens auront au moins l’atout d’évoluer sur leur surface synthétique habituelle qui réussit si peu à leurs adversaires (15 points engrangés sur 20 possibles et une seule défaite à Gerland contre le... Stade français, lui aussi habitué au synthétique). De quoi, au moins, s’avancer avec un minimum de confiance.