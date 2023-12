L'ailier de Béziers Maxime Espeut donne l'actualité du groupe biterrois, qui est en sacrée forme depuis deux mois.

Est-ce une étape supplémentaire qui a été franchie en remportant ce premier succès à l’extérieur à Biarritz ?

On recherchait cette performance, et c’est vrai que c’était l’un de nos objectifs sur la phase aller. Pour le moral du groupe, pour cette fameuse dynamique, on a visé certaines choses et cela a bien fonctionné la semaine dernière.

L’équipe a démontré ses arguments à l’extérieur. A quoi attribuez-vous cette nouvelle donne ?

On a appuyé sur d’autres secteurs que d’habitude. Chez nous, c’est le beau terrain et le beau temps presque tout le temps. Notre jeu au pied fut déterminant et la défense dans de bonnes dispositions. Et quand l’efficacité est au rendez-vous, la réussite n’est plus très loin.

Parmi les satisfactions, le travail des avants, un secteur qui s’améliore à chaque sortie ?

Même s’il y a toujours du chambrage entre avant et trois-quarts, félicitations à eux. La touche fut une rampe de lancement idéale, le staff avait misé sur un combat avec un banc de touche fourni dans ce secteur. Quand on voit l’engagement qu’ils mettent et l’état d’esprit qu’ils fournissent, on se dit qu’ils décident toujours du résultat et nous du score.

Quand on est positionné sur l’aile, comment contribuer à aider l’équipe quand les conditions de jeu sont si réduites ?

Me concernant, il faut que j’arrive à apporter plus offensivement. J’y travaille tous les jours, car ce poste ne requiert pas que de défendre. Je ne marque pas encore d’essais, et même si ma formation initiale est au centre, je dois faire en sorte d’être décisif quand on me donne le ballon.

Peu importe les hommes choisis, le système est adopté semble t-il. Ressentez-vous cette adhésion ?

Bien sûr, puis tout le monde doit se mettre au diapason. Dès l’entraînement, le groupe est attentif et veut progresser. Durant le début de saison, le plan de jeu a été validé par l’intégralité des composantes, chacun sait ce qu’il doit amener. Et peu importe le numéro que l’on porte, on sent que cette mission est parfaitement perçue pour le bien du collectif.

Cela rappelle l’intersaison et cette préparation physique qui a fait tant parler ?

Alors je suis peut-être plus jeune que certains, mais avec le recul, c’était la plus dure de ma carrière. Les bienfaits que l’on en retire sont marquants. L’an passé, on démarrait très fort, pour s’écrouler par la suite. Aujourd’hui, on maîtrise mieux ce registre et je nous sens en pleine possession de nos moyens.

Avec Béziers sur le podium, le quotidien est-il plus facile ?

Engranger de la confiance, cela permet de tenter plus de choses aussi. Ne tombons pas non plus dans le n’importe quoi. On travaille mieux c’est sûr. Faisons en sorte que cela dure.

Dernier déplacement de l’année à Valence-Romans, un autre défi à mener ?

On a regardé ce que cette équipe avait réalisé jusqu’à présent. Nous allons tenter de mettre en place des bases. Cet été en amical, on a pu voir de quoi elle était capable. Nous sommes au courant de ce qu’il nous attend.