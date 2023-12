Une semaine après sa défaite frustrante à Dax, Valence-Romans se doit de retrouver son vrai visage contre Béziers, notamment dans le comportement et l’attitude.

Il y a une semaine, vendredi 8 décembre, c’est un Fabien Fortassin très agacé qui s’était présenté en conférence de presse d’après match à Dax. Son équipe était passée une nouvelle fois tout proche de l’emporter à l’extérieur (18-16), mais avait clairement laissé passer sa chance en donnant le bâton pour se faire battre. Il avait notamment pointé du doigt le comportement et l’attitude de ses joueurs. "Pour la première fois, je suis très en colère après mes joueurs, on ne peut s’en prendre qu’à nous-même ! On sait que gagner à l’extérieur c’est compliqué, qu’il y a la pression du public sur l’arbitre, mais si en plus on fait tout pour se montrer et accentuer. À la moindre décision arbitrale, tout le monde lève les bras, râle, et crie. Notre comportement a été inadmissible et ça nous a coûté le match. Cela me met hors de moi. À un moment donné, il faut savoir se faire petit, rester dans sa bulle, être des glaçons et que rien ne nous affecte." Quelques jours plus tard, le manager de Valence-Romans n’a pas souhaité revenir sur ce qui avait été dit, confiant simplement : "Nous en avons discuté avec les joueurs mais ce qui se passe entre nous reste entre nous."

Retrouver de l’efficacité

Joueurs et entraîneurs se sont rapidement attachés à préparer leur dernier match à domicile de l’année 2023, ce vendredi 15 décembre, contre l’AS Béziers-Hérault. Une équipe qui reste sur une très belle dynamique, avec quatre victoires consécutives dont une première à l’extérieur à Biarritz la semaine dernière, et qui occupe la troisième place du classement. "Pour le coup, de la pression, ils n’en auront quasiment pas, si ce n’est de continuer leur série. Leur bloc sera réussi quel que soit le résultat."

Pour Fabien Fortassin, ce n’est pas une surprise de retrouver cette équipe de Béziers à ce niveau-là. "Pierre Caillet est un manager que je connais et qui travaille très bien. C’est un club où il y a quand même un peu de continuité sur l’effectif, même s’il y a eu quelques mouvements. Ils sont en confiance, ils ont des joueurs d’expérience qui leur apportent beaucoup de sérénité et de certitude. Béziers n’est plus à présenter, c’est une valeur sûre du Pro D2. Et cette année, ils sont avec une très bonne dynamique."

Pour cette rencontre, disputée sur une pelouse à l’état incertain, les Drômois sont attendus au tournant par leur coach et par les supporters, avec une réaction et un comportement différent après la défaite à Dax. "Je m’attends à un match où ça va taper dur, parce que les Biterrois sont très solides. Mais on est aussi une équipe qui est capable d’être massive et d’imposer une grosse intensité. Il ne devrait pas y avoir de pluie mais beaucoup de vent. Si on arrive à faire les choses dans l’ordre et à être le plus complet possible, Béziers aura peut-être un peu moins de supplément d’âme que d’habitude. Sur ce match, cela ne peut pas être possible qu’ils aient plus d’envie que nous. Je compte sur une grosse détermination des joueurs. Il faudra surtout être beaucoup plus efficace pour marquer quand on est dans les 22 adverses, et aussi en défense en restant discipliné. J’ai envie que l’on puisse maîtriser les choses, ce qu’on veut faire et ce qu’on doit faire", insiste Fabien Fortassin.