Après leur démonstration de force réussie à Vannes, les Provençaux veulent enchaîner à domicile pour boucler 2023 sur un troisième succès consécutif.

Invaincus depuis le début de la saison sur leur pré de Maurice-David, les hommes du trio Reggiardo-Delmas-Dupuy veulent bien évidemment le rester pour cette ultime sortie en 2023. Et, soyons clairs, après leur superbe prestation collective à Vannes, qui a d’ailleurs impressionné tout le petit monde du Pro D2, il serait désolant de faire retomber aussitôt le soufflé. Justement, ce match d’après peut être considéré comme le match typiquement piégeux avec une équipe d’un côté qui apparaît en pleine confiance et une autre, à l’inverse, en plein doute. C’est pourquoi, tout au long de la semaine d’entraînement, les coéquipiers d’Arthur Coville se sont concentrés sur eux-mêmes, sur leur jeu, sur leurs points forts et pour améliorer ce qui peut l’être encore.

On a assisté à Vannes à un match totalement maîtrisé de la part des Aixois avec une forte intensité et face à Biarritz, ce soir, dans un stade Maurice-David gonflé à bloc, il va falloir montrer le même visage pour maintenir ce cap et garder ainsi les bonnes habitudes. Tout en confiance, en sérénité et avec cette efficacité qui sied à merveille aux équipes conquérantes qui jouent en avançant.

Un groupe qui dégage de la puissance

"A Vannes, on a joué avec beaucoup de maîtrise, analyse Mauricio Reggiardo, manager général de Provence Rugby, c’était une prestation excellente ! Maintenant, on bascule sur un tout autre match où il va falloir se concentrer sur notre jeu pour réaliser le meilleur match possible. On doit continuer à être sûr de nos forces et le plus difficile après un grand match collectif comme celui réussi à Vannes, c’est d’enchaîner les bonnes performances. Il faut toujours essayer de se remettre en question pour encore mieux repartir et être toujours, je le répète, performant. Après notre succès à l’extérieur à Valence, nous n’avions pas réussi à valider à la maison contre Aurillac concédant le match nul. Cette fois-ci, après Vannes, on veut enchaîner et valider. Attention cependant à cette équipe de Biarritz qui est peut-être en manque de confiance actuellement mais qui aime jouer et qui va profiter du terrain synthétique pour le faire. De notre côté, soyons focus sur notre jeu pour aller chercher un nouveau succès et terminer ainsi sur une note positive, devant notre public, l’année 2023 et une première partie de saison très satisfaisante !"

Avec quelques changements dus aux blessures de Colombet et de Navizet notamment, le groupe aixois ne devrait guère changer par rapport à celui de Vannes. Peu importe finalement, Provence Rugby n’a qu’une seul objectif en tête pour ce quatorzième match de la saison : rester sur sa dynamique bretonne !