Le pilier gauche de Colomiers Hugo Djehi évoque l'indiscipline de son équipe, et appelle de ses voeux une meilleure attitude dans le domaine, car le Stade montois ne va pas se priver de convertir en points les fautes haut-garonnaises.

Quel retour avez-vous fait de la victoire contre Brive ?

Il y a beaucoup d’indiscipline à corriger mais on a été très heureux de l’investissement. La conquête a été plutôt bonne et au vu des conditions, il était difficile de produire énormément de jeu. Malgré ça, on parvient à entrer dans l’en-but trois fois. Même si ça ne fait pas essai, on s’est créé les occasions. Et cette solidarité, toute cette envie et ce résultat à la clé participent à notre satisfaction.

Après Vannes, vous battez Brive chez vous. Cela dit-il quelque chose de votre force ?

Ce sont des écuries qui jouent a minima la qualification. Et Brive, au vu de son effectif, peut se permettre cette ambition. On dit de ces matchs qu’ils sont à doubles points car face à des concurrents directs. On est ravi de l’avoir fait. Mais rester invaincu à la maison est notre objectif.

Comment expliquez-vous cette indiscipline constatée ?

Les conditions et notre adversaire, très discipliné, ont fait qu’on a dû s’employer dans le combat. Et cela a provoqué nos fautes. Toutefois, on voit des équipes qui arrivent à concilier les deux. Le CA Brive justement, avec les mêmes conditions, dans le même match, n’a commis que 8 fautes.

Justement, est-ce que ce ne sera pas une clé face au Stade montois, référence dans le domaine ?

De ce qu’on a vu, c’est exactement ça. C’est la deuxième équipe la plus disciplinée du championnat derrière Vannes. Ils sont aussi très bons dans tout ce qui touche au jeu au pied d’occupation. Ils jouent très rarement chez eux, s’appuient sur une excellente défense… À nous de répondre présent là-dessus et gommer cette indiscipline. Sinon, on risque de beaucoup jouer chez nous. Et sachant qu’ils sont très efficaces en zones de marque…

Jouer sur synthétique ne vous impose-t-il pas de changer vos plans quant à ces jeux au pied ?

Ce n’est pas trop mon domaine (il sourit). Je suis plus sur la conquête, qui va être primordiale dans cette nouvelle rencontre hivernale. Mais une chose est sûre à propos du synthétique : ça accélère le jeu quoi qu’il arrive, avec les courses et tout le reste. S’il y a des coups à jouer, on les jouera.

Ça n’est pas le dernier match de la phase aller. Mais la trêve de deux semaines qui suit va mieux se passer en cas de bon résultat. Vous en savez quelque chose, puisque la défaite face à Oyonnax juste avant les fêtes de 2022 avait été difficile à digérer…

Et il y a deux ans, on perdait à Mont-de-Marsan dans cette même période. Cela fait deux fois qu’ils prennent le bonus offensif chez eux face à nous. On va tout mettre en œuvre pour réussir notre performance. Partir en vacances sur un bon résultat est toujours mieux, surtout au niveau comptable pour le classement mais aussi pour le contenu.

Vous n’avez disputé que les trois derniers matchs cette saison, en raison d’une complication à l’épaule. Où en êtes-vous désormais ?

C’était long, je ne m’attendais pas à ce que ça le soit autant. Mais j’ai fait en sorte de revenir et je suis content car je suis sur la bonne voie. J’ai pu enchaîner depuis mon retour à la compétition à Rouen.