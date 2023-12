Rentrés bredouilles de leurs deux derniers déplacements, les Montois doivent l’emporter pour se projeter avec sérénité sur la seconde partie du championnat.

Il n’a pas manqué grand-chose aux Montois pour ramener de Brive et de Nevers des résultats positifs. Mais au final, ce sont deux opérations blanches qui les font rétrograder au classement. D’autant plus rageant qu’il y avait vraiment la place pour frapper un grand coup chez deux cadors ce la compétition. Un essai encaissé au bout de 10 secondes à Brive, deux cadeaux offerts aux Neversois la semaine suivante, voilà de quoi s’en vouloir et ressasser un sentiment d’inachevé. Car les deux fois, les Landais ont tenu le choc, et on peut même dire que sur la pelouse du Pré Fleuri vendredi dernier, ils ont clairement dominé les débats et montré un visage très séduisant, ce qui ne leur est pas arrivé si souvent dans cette contrée hostile.

Mais voilà, il ne suffit pas toujours de jouer un bon rugby pour se payer des efforts consentis. Et comme dans le même temps Béziers, Provence et Grenoble ont su l’emporter à l’extérieur, voici nos Montois quelque peu distancés et obligés de cravacher une dernière fois avant la trêve des confiseurs. Face à des Columérins qui sans être géniaux se sont refait la cerise depuis leur victoire sur le leader vannetais il y a un mois et pointent à trois petites longueurs des Jaune et Noir, le calcul est vite fait. Si les banlieusards toulousains venaient à s’imposer à Boniface, ils passeraient devant les Montois et les devanceraient aussi au classement britannique.

Efficacité attendue

Les hommes de Patrick Milhet doivent donc impérativement renouer avec la victoire, mais pour ce faire, il va falloir être bien plus précis et pragmatique que lors des deux dernières journées. Car le problème est bien là. Des occasions, les Montois s’en procurent beaucoup, mais n’en concrétisent que peu.

On sent bien qu’il ne manque pas grand-chose, un peu de réussite, un brin de patience près de la ligne adverse, un peu plus de sérénité pour gérer les temps faibles afin que cette équipe devienne redoutable tant son état d’esprit et sa combativité ne sont jamais pris en défaut. Traduire en points les intentions affichées voilà à quoi les Montois doivent s’atteler ce soir s’ils veulent passer sans encombre l’écueil columérin.