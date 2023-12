Le vice-champion du monde All Black Leicester Fainga'anuku va découvrir la Champions Cup, compétition l’ayant poussé à venir à Toulon.

Au Campus RCT, les Galactiques sont toujours plus attendus que les autres. À 24 ans, Leicester Fainga’anuku a posé ses valises avec un curriculum vitae qui suscite de grands espoirs : meilleur marqueur et vainqueur du dernier Super Rugby, international néo-zélandais (7 sélections), et vice-champion du monde.

Mais, comme pour tous ces îliens, Pierre Mignoni a freiné les premières ardeurs des supporters. "On a essayé de l’intégrer petit à petit. Il est arrivé de Nouvelle-Zélande, il fallait bien s’occuper de lui et de sa famille. Il fallait qu’il se sente d’abord bien dans le club et qu’il apprenne à connaître ses équipiers. Je n’ai pas voulu qu’on le sollicite en dehors du rugby. C’est quelqu’un qui a besoin d’adaptation. On ne peut pas tout lui demander d’un coup. Mais, je sais qu’il va vite s’adapter au rugby européen."

"Je suis venu pour défier les meilleurs"

"Tombé amoureux" de son nouvel environnement, le natif de Nuku’alofa (Tonga) est motivé à quelques jours de commencer sa nouvelle aventure. "Quand les matchs arrivent, je suis toujours à 100 %. C’est plus une question de mental que de physique. Je suis ravi d’être ici, je sais qu’il y a un héritage à porter et à respecter. Pour mes débuts, il sera surtout question d’apporter de l’énergie et de travailler pour l’équipe. Il ne faudra pas être trop dur avec moi pour ces débuts… Mais je suis venu pour défier les meilleurs ! Pour ça, il faut participer à ces compétitions. C’est une opportunité incroyable. Je suis fier de mon choix. C’est un énorme challenge."

Capable d’évoluer au centre et à l’aile, ce profil atypique capable d’allier "puissance, jeu aérien, et jeu au pied", dixit Mignoni, va commencer avec le numéro 14 dans le dos face aux Saints. "J’aime jouer aux deux postes. Je n’ai pas de préférence. Pour l’instant, il faut saisir les opportunités que l’on m’offre. Le seul changement réside dans le fait que tu as plus d’influence sur le jeu au centre et j’aime pouvoir aider l’équipe." Une corde de plus à l’arc toulonnais pour relever la tête en Champions Cup.