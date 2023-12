Malgré la défaite à Sale (28-5), le Stade français a toujours en tête le même objectif de qualification. Ça passe forcément par une victoire sur les anglais de Leicester...

Vaincre ou mourir, voilà le défi proposé au Stade français dimanche face à Leicester. Après la défaite subie à Sale, sans aucun point de bonus, le club de la capitale n’a pas d’autre choix que de s’imposer lors de cette deuxième journée, sous peine de voir s’envoler son objectif de qualification. Et pour cause. La prochaine rencontre de Champions Cup verra les Soldats roses aller défier le Leinster sur sa pelouse de l’Aviva Stadium. Une mission quasi-impossible.

Surtout, le nouveau directeur du rugby Laurent Labit, habitué au temps du Racing 92 à faire de cette compétition un objectif majeur, veut inculquer cet état d’esprit, pas vraiment dans les gènes parisiens. "De l’extérieur, quand je voyais l’équipe du Stade français, je ne comprenais pas forcément qu’elle ne joue pas à fond la Coupe d’Europe, disait-il y a peu. Aujourd’hui, c’est une compétition que l’on veut respecter et nous qui permet de concerner tout le groupe. C’est aussi une compétition qui permet de développer nos joueurs. Quand on affronte des équipes comme Sale ou Leicester, on apprend forcément. C’est l’opportunité de jouer des rencontres durant 80 minutes à très haute intensité."

Paul Gabrillagues et ses partenaires savent qu’ils vont devoir hausser le curseur. Dimanche dernier, ils ont tenu la dragée haute aux Sharks de Sale durant un peu plus de quarante minutes, avant de s’effondrer dans la deuxième partie de la rencontre. "On a vraiment explosé en deuxième mi-temps", disait le troisième ligne Ryan Chapuis. Pour cette rencontre face à Leicester, les Parisiens vont devoir faire preuve de plus de constance dans la durée. Pour cela, ils pourront compter sur le retour de l’expérimenté troisième ligne Sekou Macalou. Le staff technique a également rappelé quelques-uns des joueurs cadres laissés au repos le week-end dernier comme Romain Briatte ou Mickaël Ivaldi. "On a vraiment envie de jouer à fond cette Champions Cup, jure le pilier Clément Castets. Après, on ne va pas se mentir, on a affaire à des équipes plus expérimentées que nous sur la scène européenne. Le but, c’est de construire, d’apprendre, mais d’apprendre vite."