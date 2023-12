L’engouement autour de cette nouvelle équipe de l’Union Bordeaux-Bègles est palpable, d’autant plus qu’elle est toujours invaincue à domicile.

L’Union Bordeaux-Bègles se prépare à vivre un deuxième match à guichets fermés consécutif. Cela donnerait le sourire à n’importe quel président de club. Ce n’est pas le cas de Laurent Marti, privé de 3 400 places couvertes pour cause de travaux. C’est d’autant plus rageant que l’engouement autour de son équipe est palpable depuis ces dernières semaines, soutenu par une ligne d’attaque spectaculaire. "C’est un coup dur pour la mairie qui prend en charge les travaux et un coup dur pour nous, grimace l’homme fort de l’UBB. La saison dernière, nous avons fait 28 300 spectateurs de moyenne, c’est notre record absolu." Avec une nouvelle capacité réduite à un peu moins de 29 000 places, le club girondin ne pourra pas faire bien mieux cette saison alors que les planètes semblent alignées depuis ces dernières semaines avec la montée en puissance de l’équipe sur le terrain.

La victoire sur la pelouse du Connacht est venue confirmer la tendance, même si Laurent Marti se veut mesurer : "Il est dangereux de faire des premiers bilans si tôt dans la saison, même si on sent une atmosphère très positive. Nous avons gagné nos quatre matchs à domicile. À l’extérieur, nous sommes rentrés excessivement frustrés de Toulouse, la Rochelle et Pau où nous aurions pu ramener plus de points. Mais nous sommes très heureux d’avoir gagné à Oyonnax, ce qui est déjà un petit exploit par rapport à ce que démontre cette équipe. On enchaînait deux matchs à l’extérieur et on savait que deux victoires nous faisait basculer du bon côté, deux défaites du mauvais. Nous avons passé ces deux étapes avec succès et le match au Connacht a été de grande qualité, en conquête, défensivement et offensivement. Mais, surtout restons calmes."

Nous sommes ambitieux

Pourtant, ce premier succès à l’extérieur en Champions Cup laisse penser que les hommes de Yannick Bru ont une belle carte à jouer lors des réceptions de Bristol et des Saracens. "Nos ambitions sont réelles dans cette compétition, poursuit le président. Elles sont plus présentes que l’année dernière. C’était un choix du groupe. Après le changement de manager au mois de novembre, les joueurs avaient décidé deux choses : la première était de ne pas lâcher le club et se donner à fond derrière Julien Laïrle et Frédéric Charrier. La deuxième était de privilégier le Top 14 à la Champions Cup. Quand les joueurs décident, souvent ça se retranscrit sur le terrain. On a fait des bons matchs mais on voyait bien que la priorité était ailleurs. Cette année, Yannick (Bru) connaît la compétition et Noel McNamara, en tant qu’Irlandais, est aussi sensible à cette épreuve. On voit bien que le staff et les joueurs ont décidé de la jouer à fond. Nous sommes donc ambitieux." Cela passe par un succès ce samedi face à Bristol, avec un stade Chaban-Delmas qui devrait fêter comme il se doit cette première de Champions Cup de la saison.