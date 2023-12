Vainqueurs la semaine dernière plus de trois mois après leur première et dernière victoire de la saison, les Cistes doivent confirmer ce dimanche face aux Ospreys.



Dimanche dernier, Montpellier a renoué avec la victoire. Enfin. Cela faisait trois longs mois et vingt-et-un jours que les Cistes n’avaient pas levé les bras au coup de sifflet final d’un match. Une éternité dans le monde sportif, longue de huit rencontres. La dernière fois, c’était pour la 1re journée de Top 14, où le MHR avait dominé un petit Stade rochelais (26-15). Mais la victoire acquise la semaine dernière avait une saveur particulière, pour plusieurs raisons. D’abord, c’est une victoire à l’extérieur, acquise à Newcastle (19-24) , au nord de l’Angleterre. Et peu importe l’adversaire, un succès à l’extérieur est toujours un moment agréable pour une équipe, comme le rappelait Patrice Collazo à nos confrères de Midi Libre en début de semaine : "Une victoire à l’extérieur, quelle que soit l’opposition, c’est toujours particulier pour une équipe. Quand c’est à l’étranger, c’est encore différent. La fin de match, où Newcastle revient à notre portée, nous restons solidaires. On a dit aux joueurs que nous étions dans une fenêtre avec des opportunités. Maintenant, il faut les saisir. Nous avons saisi la première."

Même écho du côté de Vincent Etcheto, à qui Midi Libre demandait ce que cela faisait de travailler dans une atmosphère de victoire : "On n’était pas habitué. Mais ça fait du bien, même si c’était face à Newcastle qui n’a pas gagné deux matchs dans son championnat. On s’est concentré sur nous, nous voulions avoir, si ce n’est des certitudes, des convictions sur ce qu’on veut mettre en place. Il fallait qu’on gagne et qu’on se rassure sur certains secteurs. C’est ce qu’on a fait." Mais surtout, c’était la première victoire du nouveau staff composé par Bernard Laporte. Et ça aussi, ça compte. Une première victoire qui s’apparente à une première pierre posée, qui vient récompenser les progrès réalisés par le collectif montpelliérain.

Préparer la venue de Castres

Des progrès qui doivent toutefois en appeler d’autres. Car comme l’expliquait bien l’ex-manager de Soyaux-Angoulême, le MHR n’a plus de temps à perdre : "Le staff a pris du retard, par rapport à une équipe qui a déjà joué sept matchs. On ne peut pas se permettre de galvauder une rencontre de plus. Cette Challenge Cup est très importante pour peaufiner ce qu’on veut mettre en place. Nous sommes conscients que Castres arrive mais il ne faut pas brûler les étapes."

D’autres ont été franchies à Newcastle : en plus d’avoir été solidaires et inflexibles, les Montpelliérains ont encore avancé dans leur jeu, et surtout marqué de superbes essais. "Ce match nous a permis de mettre en place des choses, trouver des repères, comment on joue les contre-attaques, la circulation des joueurs, les premiers temps de jeu", soulignait Etcheto. Côté joueurs, Sam Simmonds s’est encore montré excellent et on a revu les puissants Masivesi Dakuwaqa et Ben Lam. Mieux, ce dernier a même marqué. Cela ne lui était pas arrivé depuis le 26 novembre 2022…