Au lendemain de la Coupe du monde les Bleus ne se sont pas montrés sous leur meilleur jour en championnat. Une bascule compliquée entre le XV de France et le Top 14 qui a fait couler de l'encre. Ce week-end les internationaux comme Thomas Ramos ont su répondre sur le terrain.

La défaite en quart de finale de cette Coupe du monde face à l'Afrique du Sud a marqué les esprits. De retour en club au lendemain de cette désillusion, les internationaux n'ont pas montré leur plus beau visage sur les pelouses du Top 14. Des prestations en demi-teinte qui ont beaucoup fait parler et des critiques auxquelles Antoine Dupont a répondu ce week-end. "Ce que pensent de moi les journalistes ou les chroniqueurs, ça m'importe peu", expliquait-il au micro de Bein Sports. Et il n'a pas été le seul à être pointé du doigt au lendemain du Mondial.

Thomas Ramos semblait lui aussi en dessous de son meilleur niveau. À l'issue de la première journée de l'Investec Champions Cup les journalistes du Midi olympique débriefaient la performance de l'arrière du Stade toulousain face à Cardiff dans la Troisième Mi-Temps.