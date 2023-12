Lundi, l’ancien président de Toulon avait allumé le feu autour de l’état de forme et des performances du capitaine du XV de France. Il développe aujourd’hui sa pensée.

En début de semaine dernière, dans sa chronique "Mourad de Toulon" sur Eurosport, Mourad Boudjellal avait vivement critiqué Antoine Dupont sur ses dernières performances : "Antoine Dupont, on le voit dans les magazines, on le voit partout. Il a rencontré Zidane, Henry, tout le monde, mais sur le terrain, il ne rencontre plus le ballon. Je trouve qu’Antoine Dupont, depuis qu’il a été médiatisé, ce n’est plus Antoine Dupont avec un "t", c’est Antoine Dupont avec un "d" comme dans Tintin. Ce n’est plus le vrai Antoine Dupont. Donc voilà, tu vas oublier les magazines et on retourne au turbin." Il détaille ici le fond de sa pensée.

Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à cette tirade ?

D’abord, "Mourad de Toulon" est une chronique humoristique dans laquelle je me permets de dire quelques vérités. Enfin, surtout les miennes. Je n’ai absolument rien contre Antoine Dupont, au contraire. C’est un joueur exceptionnel, le meilleur du monde et aucun doute n’est permis. Si j’en suis venu à faire cette déclaration, ce n’est pas Antoine Dupont qui était visé. Ce sont tous ceux qui ont décidé de faire de lui une star. Tous ceux qui le mettent sur les abribus, à la une des magazines. Je trouve qu’on en a trop fait sur lui pendant la Coupe du monde. Tout comme on en a trop fait sur d’autres joueurs. Une Coupe du monde se gagne avec des besogneux, des mecs qui bossent. À mon avis, Antoine Dupont paie ici le fait que le rugby français avait besoin de stars.

C’est-à-dire ?

Lorsque j’étais président du RC Toulon, j’ai souvenir de certaines réunions dans le cadre de la LNR où l’on réfléchissait à comment faire en sorte que des joueurs deviennent des stars, des ambassadeurs du rugby. L’objectif, c’était d’aller chercher un nouveau public et de nouveaux revenus. C’est donc un peu le revers de la médaille que Dupont prend aujourd’hui en pleine face. Aujourd’hui, les gens vont au stade pour voir Antoine Dupont. Certains ne connaissent rien au rugby mais connaissent le joueur. Et malheureusement, il nous a tellement habitués à traverser le terrain, à gagner les matchs presque tout seul, qu’on attend toujours plus de lui. Forcément, quand il est un peu moins bien, nous sommes déçus.

N’attendons-nous pas trop d’un seul joueur ?

C’est probable. Sa starisation ne l’aide pas. Il n’en dit rien mais je suis absolument convaincu que c’est lourd à porter pour lui. Et je peux parfaitement le comprendre.

Comprenez-vous aussi que la déception née de l’élimination en quart de finale du Mondial ait pu l’affecter ?

Oui, mais le XV de France a perdu le 15 octobre. Deux mois plus tard, il faut passer à autre chose maintenant. Regardez les performances de Damian Penaud !

Damian Penaud n’est-il pas un cas isolé ?

(il réfléchit) Ok, mais alors on fait comment ? On se lamente pendant quatre ans en attendant la prochaine Coupe du monde ? Qu’on soit clair, si j’ai tenu ces propos sur Antoine Dupont, c’est parce que j’ai beaucoup d’attentes envers lui. C’est un joueur extraordinaire et j’ai envie, à chaque match, d’en voir plus. Il est dans la catégorie des Zidane et Mbappé. Ces joueurs-là, on attend toujours quelque chose d’eux, dès qu’ils touchent le ballon. Antoine Dupont doit comprendre qu’en raison de son nouveau statut, quand il ne traverse pas le terrain, il déçoit. Cette pression, il doit apprendre à la gérer.

Je pense que les joueurs auraient dû être mieux entourés pour gérer leur image

Pensez-vous qu’il se soit vraiment trop dispersé ?

Oui ! Mais il n’est pas le seul. Avant la Coupe du monde, de nombreux joueurs ont fait des séances photos, des opérations pour des marques. On voyait leurs gueules partout. Or, on ne devient star que lorsqu’on a gagné. Cette équipe de France n’a encore rien remporté.

Le manager du Stade toulousain Ugo Mola vous a aussi répondu vertement sur le droit à l’image. Comment l’avez-vous pris ?

Souvenez-vous que grâce à mes attaques sur le droit à l’image, j’ai été auditionné par une commission à l’Assemblée Nationale dans le cadre d’une création de loi. Le Ministre des Sports (N.D.L.R. : Thierry Braillard, à l’époque) est même venu me voir à Toulon. Aujourd’hui, la loi « Braillard » reprend le modèle que j’avais créé au RCT. C’est grâce à cette loi que les clubs bénéficient aujourd’hui d’une exonération de 30 % sur les charges sociales du droit à l’image. Mais je suis sûr qu’Ugo (Mola), que j’aime beaucoup par ailleurs, s’en souvient très bien. Il a voulu me piquer pour défendre son joueur, c’est normal.

Cette communication par l’image que vous dénoncez, c’était votre fonds de commerce lorsque vous étiez président du RCT…

C’est vrai, mais j’avais un modèle économique et un club à créer. Là, on parle de l’équipe de France. Je pense que les joueurs auraient dû être mieux entourés pour gérer leur image. Surtout, il fallait les mettre dans une bulle pendant la Coupe du monde. On devait être champions du monde. Résultat : on n’est champions de rien.

Toujours est-il qu’Antoine Dupont a réalisé une très belle prestation samedi en Champions Cup. N’était-ce pas la meilleure réponse qu’il pouvait vous apporter ?

Lorsque j’étais président du RCT, j’ai toujours attaqué les joueurs frontalement. Souvent, ça a payé. En suivant, ils faisaient des gros matchs. Je le confirme : Antoine Dupont a répondu de la meilleure des façons. Et qu’il soit rassuré, je ne veux surtout pas qu’il mette sa carrière entre parenthèses.